Két tévécsatorna is eltűnik a magyarországi kínálatból

A Márka Monitor beszámolója szerint a Warner Bros. Discovery portfóliójába tartozó két lineáris csatorna, a Discovery Science, valamint a Discovery Turbo Extra (DXT) sem lesz fogható jövő év elejétől kezdve Közép-Európában, a Közel-Keleten és Törökországban.

Megjegyezték: a Discovery Science és DTX kedvelt műsorai, mint a Kindig Customs, az Autókereskedők (Wheeler Dealers), a Hogyan készült? (How It’s Made és a How Do They Do It) továbbra is elérhetőek lesznek a Warner Bros. Discovery más kiemelt csatornáin.

A Warner Bros. Discovery háza táján volt néhány változás az elmúlt hónapokban, például a szintén a portfóliójukba tartozó HBO Maxot is átnevezték.