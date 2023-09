Rákay Philip Kötcsén: Hogy van pofája magának idejönni egyáltalán?

Ezen a hétvégén tartották meg 22. alkalommal a kötcsei pikniket, amin a kormánypárti politikusok mellett fideszes megmondó emberek és prominens figurák is részt vettek. Az alapvetően zártkörű rendezvényen Orbán Viktor Fidesz-elnök általában ilyenkor fejti ki a kormánypártok előtt álló időszak legfontosabb feladatait, a sajtónak pedig a bejáratnál lehetősége van rövid interjúkat készíteni, illetve megszólaltatni a pikniken résztvevőket.

A rendezvényen részt vett Rákay Philip médiaszemélyiség és producer is, akitől többek között Mészáros Lőrinc jachtjáról és Pesty Lászlóról is kérdeztek. Előbbiről azt mondta, hogy mindenki azt vásárol a leadózott pénzéből, amit csak szeretne, és azt mindig magának kell eldöntenie, hol van az a határ, amit megengedhet magának – számol be róla az RTL.hu.

Ezután az őt kérdező újságírókat minősítve azt mondta, hogy ők „újságíróknak csomagolt aktivisták”, amiért próbálnak mindig ügyeket kreálni, de szerinte „látszik, hogy a negyedik kétharmad után felesleges ezen rugózniuk”.

A gondolatmenetét ezután félbeszakította, mert meglátta a 444 újságíróját, akihez fordulva azt mondta,

Hogy van pofája magának idejönni egyáltalán?

Rákay azt kérte volna számon az újságírótól, hogy lapjuk miért közölt cikket az Origo főszerkesztőjéről, Gábor Lászlóról, amiben szerinte megszégyenítették testi adottságai kapcsán. A szerinte lejáratásnak szánt cikk miatt elmondta, hogy ő nem hajlandó egy levegőt sem szívni a szabad ég alatt a 444 újságíróival, ezután pedig a többi újságírótól azt kérte számon, hogy ők miért nem határolódtak el a cikktől.

Ezután próbálták az utóbbi időben korrupcióról beszélő Pesty Lászlóról is, aki kapcsán Rákay szűkszavúan annyit mondott, hogy erről őt kérdezzék, majd kifejtette, Pesty számára mindig az a személy marad, aki a rendszerváltás dokumentálása kapcsán sok mindent tett.

Rákay egyébként a bejáratnál összefutott Szabó Bálinttal, aki a tavalyi pikniken megpróbálta Pintér Sándor útját elállni. Hozzáfordulva Rákay azt kérdezte, összefújja ide a szél az érdekes karaktereket, amire Szabó úgy reagált, hogy inkább a szemetet fújja össze ide a polgári piknikre, amire Rákay azzal reagált, hogy akkor minek jött ide.

Az RTL teljes videóját az alábbi linken lehet elérni, míg az Index helyszínen készített anyagát az alább lehet megnézni: