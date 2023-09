Összegyűlhet a pénz egy SMA-s magyar kisfiú kezelésére

Öt éve küzd a betegséggel egy SMA-ben szenvedő kisfiú, de most úgy fest, hogy a családnak összegyűlik a pénze az orvosságra.

A 6 éves Galó Tamás Dominiknak csak a Zolgensma nevű génterápia segíthet. Öt éve, amikor kiderült, hogy beteg, még nem létezett rá kezelés, és a szülőknek azt mondták az orvosok, hogy a gyermekük 2 éves koráig maradhat életben.

Később azonban mégis kezelést kapott.

A család szerint a kisfiút először Belgiumban kezelték, ott kapta meg az első Spinraza injekcióját is. Ezt azóta is 4 havonta kapja, de most már Magyarországon ~ mondta el édesanya a Metropolnak.

Az édesanya arról is beszélt, hogy a Spinraza mellett szüksége lenne a Zolgensma-kezelésre is, de ez 760 millió forintba kerül, amihez pénzgyűjtésbe kezdtek. Beszámolójuk szerint viszonylag jól állnak a gyűjtéssel:

mostanra az összeg nagyjából 70 százalékát (526 millió forintot) összegyűjtötték, és abban bíznak, hogy a maradék pénz még az idén összejön.

Az édesanya szerint az 1 százalékos adófelajánlások is sokat segítettek nekik ebben: 1644 ember adta nekik az adóját, ami több mint 50 millió forint forinttal hozta közelebb az SMA-s kisfiú kezelését.