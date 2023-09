Hableány-tárgyalás: felmentést kér a Viking Sigyn kapitányának védője

A múlt héten az ügyész mondhatta el a vádbeszédét Jurij. C. vallomása után, most a Viking Sigyn kapitányának védője, Tóth M. Gábor tartotta meg a több órás védői beszédét. A jövő héten várhatóan elsőfokú ítélet születhet a hazai vízi közlekedés legnagyobb balesetének ügyében.

Az utolsó előtti felvonásához érkezett hétfőn a Hableány hajóbaleset tárgyalása a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A tárgyalást Németh Leona tanácselnök egy figyelmeztetéssel kezdte: ki kellett tiltania egy lapot a további ülésekről, mert képet közöltek a vádlottról, Jurij C.-ről, és a férfi teljes nevét is közölték.

A múlt héten a bíró Jurij C. írásbeli vallomását olvasta fel, amelyben a kapitány azt állította, hogy a baleset pillanatában azt hitte, egy uszadékkal ütköztek.

A rövid intermezzo után Jurij C. védője, Tóth M. Gábor kapott szót, hogy megkezdje a védőbeszédét. A Viking Sigyn kapitányának ügyvédje a több órán át tartó beszéd elején kiemelte, hogy védencét már rögtön az ügy elején démonizálta a közvélemény, és ez nagyrészt a médiának köszönhető.

Az eltűntek és holtak sírása a mai napig ébren tart,

– ezt nem a Sigyn kapitánya mondta, hanem Dél-Korea miniszterelnöke, amikor a lemondását indokolta, miután 2014 tavaszán elsüllyedt egy koreai komp, döntően iskolás gyerekekkel a fedélzetén. Tóth M. szerint ezt akár Jurij C. is mondhatta volna, hiszen a négy évvel ezelőtti borzalmak örökre a szívében és az agyában maradnak.

Tóth M. Gábor szerint az egész nyomozást felfokozott figyelemmel követte a közvélemény, és a média már azelőtt tömeggyilkosként akarta feltüntetni a védencét, hogy egyáltalán gyanúsítottá vált volna. A balesetet követően ugyanis már mindenki „az ukrán kapitányként” ismerte, miközben Jurij C. csak állampolgárként ukrán. A Viking Sigyn kapitánya jelenleg is házi őrizetben van, ezen az elmúlt négy évben nem változtatott a bíróság, tartva attól, hogy Ukrajnába szökne a családjához.

Az ügyvéd elmondta, hogy Jurij C. családja, a munkáltatójának köszönhetően, ugyanabban a lakásban él, mint a vádlott. Szerinte ezért is irreális feltételezés, hogy Ukrajnába szökne Budapestről, ráadásul egy háborúban lévő országról van szó.

Tóth M. Gábor kifogásolta azt is, hogy a gondatlanságból elkövetett halálos közúti baleset okozásával már akkor meggyanúsították a Sigyn kapitányát, de a segítségnyújtás elmulasztásával csak két hónappal később, amikor már lejárt volna a vele alkalmazott kényszerintézkedés. Aznapra, amikor berendelték C.-t a rendőrséghez, már a reggeli újságokban szerepelt az újabb gyanúsítás híre, így tudták, hogy mire számíthatnak.

Ilyen még nem volt, hogy egy ilyen ügyben valaki ennyi időn át álljon kényszerintézkedés alatt

– jelentette ki Tóth M. Gábor. A több órás védői beszédben az ügyvéd kritikával élt a szakvéleményeket illetően is, rámutatva, hogy véleménye szerint bizonyos bizonyítékok, mint például a radarhasználat felett egyszerűen elsiklottak a tárgyalás alatt, a Hableány roncsa pedig már nem volt olyan állapotban, hogy megőrizze a nyomokat. Kiemelte, hogy a balesetet megelőző évben a műszaki vizsgálaton több ponton is kifogásolták a Hableány műszaki felszereltségét, és a szakértők kompetenciáját is megkérdőjelezte.

A beszédén végén hozzátette, nem számít rá, hogy első fokon megáll a Hableány-tárgyalása, hiszen nem születhet olyan ítélet, ami minden félnek megfelelne. Indítványozta, hogy védencét, Jurij C.-t mentsék fel a vádak alól.

A tárgyalás jövőhéten kedden folytatódik a tanácselnök ítéletével.