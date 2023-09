Végh József: Így zajlik egy túsztárgyaló munkája

„Nagyon fontos, hogy mielőtt megkezdem a túsztárgyalást, a lehető legtöbb információt összegyűjtsem a páciensről” – nyilatkozta az Indexnek Végh József. A kriminálpszichológus, aki számtalan túsztárgyalást vezetett már le országszerte, hozzátette: az információk alapján meg tudja állapítani az illető személyiség- és patológiai típusát is. „Ezt követően meghatározhatom a bűncselekmény típusát is” – tette hozzá a pszichológus.

Egy óriási füles a professzornak

Végh József szerint két típus különböztethető meg: a bátor, demonstráló öngyilkos, és a bátortalan, demonstráló öngyilkos. Az előbbi a saját életét sem kíméli, csak hogy felhívja a figyelmet a problémájára. A bátortalan, demonstráló öngyilkos nem mond semmit a világnak, csupán kivégezteti magát a rendőrökkel.

Nagyon komolyan kell venni ezeket az ügyeket!

– jelentette ki Végh József. A túsztárgyaló szerint az ön- és közveszélyes fenyegetőzők – főleg, ha túszokat is fogva tartanak – sok esetben nem tudják megfelelően artikulálni és kommunikálni a problémáikat.

„A túsztárgyalónak észnél kell lennie, mert apró jelekből és elszólásokból is tudnia kell építkezni a tárgyalás során” – mondta Végh József, aki szerint Mérei professzor esete jól leírja, amikor a beteg nem tudja kommunikálni a problémáját, de jelzi, hogy mit fog tenni. A pszichiátrián a beteg felszólította a professzort, hogy ne jöjjön hozzá közelebb. „Ne jöjjön közelebb! Ne jöjjön közelebb!” – ismételgette a kezelt a professzornak, aki nem vette komolyan őt. Erre a beteg lekevert egy óriási fülest a pszichiáternek. „Nos, ilyen a túsztárgyalás is” – közölte a kriminálpszichológus.

A rendőrparancsnok ne siettesse a túsztárgyalást!

Végh József szerint a túsztárgyalónak látnia kell, hogyan változik az illető kedélyállapota. Szerinte van olyan ember, aki kezdetben szelíd, és lehet vele beszélni, majd folyamatosan durvul. Vannak olyanok is – folytatta a pszichológus –, akik nagyon hangosak, gorombák és durvák az elején, majd később lenyugszanak és szelídebbé válnak.

Nem ritka, hogy a páciensek kifáradnak és egyszerűen elalszanak.

„Nagyon fontos, hogy ne legyen időkényszer, és a parancsnok ne siettesse a tárgyalást” – jelentette ki Végh József, aki hozzátette: a sürgetés könnyen tragédiához is vezethet. A kriminálpszichológus szerint ha sikerül a fenyegetőző közelébe kerülni, sok esetben „szét kellett szedni őt is és a lakását is, mert félő volt, hogy kárt okoz a szomszédokban”.

„Sz.pjatok le, köcsög rendőrök!”

„A Havanna-lakótelepen egy elmebeteg férfi azért lőtt mellbe egy videótékást, mert nem volt jogosult filmkölcsönzésre. Ezt követően hazament, és elbarikádozta magát a lakásában” – elevenítette föl a bűncselekményt a kriminálpszichológus, aki hozzátette: már több órája ment a tárgyalás, amikor kikiáltott az illető, hogy „Sz.pjatok le, köcsög rendőrök!”. „Gyere ki, hogy ezt megtehessem” – válaszolt neki Végh József. Erre a férfi megjelent egy szál alsónadrágban a lakásajtóban.

Nagyon szomorúan végződött az a budapesti eset, amikor egy nagypapa nem akarta visszaadni a fiúunokáját az anyjának. A férfi lánya megjelent a barátjával, hogy elvigye a kisfiút. Erre a nagypapa túszul ejtette a „vőjelöltet” és az unokáját is.

Miután hosszú ideje volt már csend az ingatlanban, kinyitottam az ajtót, ami egy szőnyeggel volt elbarikádozva. 8-10 rendőrpisztoly szegeződött rám. Megkértem őket, hogy rakják el a fegyvereiket.

– mondta el az Indexnek a túsztárgyaló.

„A kisfiú halálra rémülten ült a bejárati ajtó mellett. Kihoztam a lakásból. A nagypapa – aki elbarikádozta magát egy kanapé mögé – végzett a »vőjelölttel« és magával is” – mesélte el a 90-es évek közepén történt bűnügyet Végh József.



Az esztergomi robbantásról készült drámai fotókat itt tekintheti meg.