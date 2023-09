Karácsony Gergely folytathatná főpolgármesteri munkáját, a baloldali-liberális pártok pedig az országos támogatottságuk felett szerepelnének egy mostani budapesti választáson – ez derül ki a Republikon Intézet fővárosi közvélemény-kutatásából.

Budapest politikai értelemben ellenzéki fellegvár. Bármely választási térképet vennénk figyelembe az elmúlt évtizedből, egyből szembetűnik a narancssárga térkép közepén tátongó lyuk, ez a főváros. Az ellenzéki pártok és jelöltek között is a Budapestért folytatott verseny a legintenzívebb, hiszen a fővárosi jelöltséget lehet a legnagyobb eséllyel mandátumra váltani.

A Republikon Intézet 2023. július 10–28. közötti mintavétellel mérte fel a budapesti politikai erőviszonyokat. Ennek nyomán arra a következtetésre jutott, hogy

a fővárosban a pártválasztók 35 százaléka szavazna a Fidesz–KDNP-re, a fennmaradó 65 százalék az ellenzéki pártokat erősíti.

Az ellenzék pártjai közül a fővárosban is a DK a legerősebb, őket követi a Momentum, a harmadik azonban az országos mérésekkel ellentétben Budapesten nem a Mi Hazánk, hanem az MSZP. Utóbbi oka feltehetően az, hogy Budapesten több beágyazott szocialista polgármester is hivatalban van, akiknek megítélése pozitívan hat a pártjuk népszerűségére.

A kutatásban a Republikon Intézet megmérte a lehetséges főpolgármester-jelöltek népszerűségét is. Az adatfelvétel idején Karácsony Gergely volt az egyetlen biztos induló (azóta a Mi Hazánk is bemutatta jelöltjét), de feltételezhető, hogy a Fidesz–KDNP is állít jelöltet. A kormánypárti jelöléssel összefüggésben eddig felvetődött politikusok közül a Republikon Szentkirályi Alexandra korábbi főpolgármester-helyettes indulásával számolt.

A három jelölt, Karácsony Gergely, Szentkirályi Alexandra és a Mi Hazánk jelöltje között 42-36-5 arányban oszlanak meg a szavazatok a teljes budapesti népesség körében, és 50-43-6 arányban a pártválasztók körében, azaz jelenleg Karácsony Gergely nyerné a főpolgármester-választást.

A kutatásból az is kiderül, hogy a budapesti ellenzéki választók több mint háromnegyede együttműködést, közös indulást vár az ellenzéki pártoktól – az önkormányzati és az EP-választáson egyaránt.

A kutatás további fontos megállapítása, hogy az ellenzéki válaszadók 87 százaléka megtartaná a hivatalban lévő ellenzéki polgármestereket. Korábbi választási eredmények és kutatások is alátámasztják, hogy a hivatalban lévő polgármesterek helyzetelőnyt élveznek az önkormányzati választásokon.

A teljes kutatás itt olvasható el.