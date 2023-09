Az esztergomi robbantó már egy éve leírta, hogy rendőrt fog ölni

Egy évvel ezelőtt előre megjósolta halálának körülményeit az esztergomi robbantó. A férfi egy hátborzongató Facebook-bejegyzésben fejtette ki, hogy miként pusztítaná el a rendőröket. A komoly mentális problémákkal küzdő férfi hónapok óta készülhetett tettére. A robbanásban az elkövető és a TEK egyik kommandósa is meghalt. Kónya Gábor Lajosról nem csak Magyarországon emlékeznek meg.

Mint arról írtunk, szerda este robbanás történt Esztergom egy külterületi, nem túl sűrűn lakott részén, a Búbánatvölgyben, egy családi házban. A robbanásban a TEK egyik munkatársa, valamint az elkövető is meghalt.

Meg nem erősített információk szerint az esztergomi robbantónak rengeteg adóssága volt. Úgy tudjuk, hogy a férfi kocsiját lefoglalták, valamint komolyabb számlatartozása is volt, emiatt haragudott a rendőrökre. Többször fenyegette őket és az ügyészeket is: azt képzelte, ők hagyták ellopni a kocsiját.

A Blikk információi szerint a robbantó egy évvel ezelőtt bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, amelyben hosszasan részletezte azt, hogy miért haragszik a rendőrökre. A férfi egy végrehajtó elleni külföldi merényletről szóló cikket osztott meg, ehhez fűzte hozzá gondolatait. A leírtak kísértetiesen hasonlítanak a valóságra.

Mintha csak rólam írták volna! Nekem ugyan csak a kocsimat akarja elrabolni úgy, hogy semmiféle adósságom nincsen, és hiába bizonyítom ezt be, bevédik a rendszert, és csalnak, hazudnak, erődemonstrálnak! Én is megígértem a sok patkánynak, bíróknak, ügyészeknek, rendőröknek, végrehajtó parazitáknak, hogy likvidálva lesznek, ha megpróbálják. Mindenkinek irtani kellene őket, mert ezek maguktól soha nem állnak le! […] A baj az, hogy a legtöbb megnyomorított azt hiszi, még van vesztenivalója! Gondolod, hogy én börtönbe mennék? Ha rám küldik a kommandót, akik tökig golyóállóban meg géppisztollyal rám jönnek vagy tízen-húszan, én együttműködő leszek? Azokból is annyit viszek magammal, amennyit csak tudok! Ha mindenki ezt tette volna, aki öngyilkos lett, ezek miatt a tömeggyilkosok miatt, már rég le lennének rendezve!

– írta a férfi, akiről később kiderült, hogy egy antiszemita, összeesküvéselmélet-hívő gyógymasszőr volt.

Komoly mentális gondjai voltak az elkövetőnek

A Blikk több információt is megtudott az esztergomi robbantóról. Mint írták, J. László a szabolcsi Kömörő településről származott, ahonnan előbb Budapestre, majd Esztergomba költözött.

Szülőfalujában egy panziónak és játszóháznak kialakított ingatlan állt a tulajdonában, amely azonban tönkrement, miután a helyiek nem merték odavinni a gyereküket, ugyanis rettegtek a férfitől. Az épület közvetlenül az önkormányzat mellett áll, így az ott dolgozók is jól ismerték őt. A hivatal igazgatási ügyintézője elmondta, a férfi családja elég zűrös volt, ugyanis

az édesapja felakasztotta magát, az anyjának pedig a halála előtt alkoholproblémái voltak.

J. László később összeházasodott egy nővel, akitől egy fia is született, de már régóta nem tartotta velük sem a kapcsolatot. A válása nagyon megviselte, időnként mentálisan zavartnak tűnt. Ezt korábban Ambrus Attila is megerősítette, aki többször is látta az elkövetőt, mivel alig néhány száz méterre laknak egymástól. A „Viszkis” szerint a férfi „hónapok óta készülhetett a robbantásra”. Számára rejtély, hogy miért nem vették elég komolyan a robbantót, mivel „kódolva volt, hogy történik majd valami”.

A robbantó mentális zavarait igazolja az is, hogy ingatlanját úgy árulta, mint egy „túlélőhelyet”. Közösségi oldalán kifejtette, a nagyvárosokban hamarosan élhetetlen lesz a környezet, nem lesz élelmiszer, ivóvíz, az utcákat bandák fogják uralni, amelyek folyamatos harcban állnak egymással és a fegyvertelen lakossággal.

„Az állami terror miatt a saját lakásodat nem hagyhatod majd el anélkül, hogy ki ne tennéd magad az embertelen retorzióknak, mint ahogy azt az elmúlt két évben már bevezető szinten megtapasztalhattad” – írta.

Külföldön is gyászolják a TEK kommandósát

A detonációban a TEK egyik kommandósa és a robbantó is meghalt, a sérültek közül sokan jelenleg is életveszélyes állapotban fekszenek kórházban. Pintér Sándor hősi halottá nyilvánította, és soron kívül rendőr főhadnaggyá nevezte ki az esztergomi események áldozatát. Kónya Gábor Lajos rendőr törzszászlós két kisgyermek édesapja volt.

A férfiről nem csak Magyarországon emlékeznek meg. A Good Guys in Bad Lands nevű olasz szervezet közösségi oldalán írt a rendőrről.

Rossz hírek érkeztek magyarországi fegyveres testvéreinktől. Tegnapelőtt egy akció során tragikus veszteség érte a magyar terrorelhárítás 3. csoportját. Egy csapattag meghalt, négyen kórházban vannak, több sérült pedig otthonában lábadozik. Egy szándékos, jelentős erejű robbanás történt, nem volt menekvés. Így halt meg azonnal a 34 éves Kónya Gábor, aki gondoskodó férj és két kisgyermek édesapja volt. Fogadja őt az Úr a legbátrabb harcosai között. Katonai közösségünk mély részvétét fejezi ki a fiatal Kónya Gábor családjának, valamint minden barátjának és kollégájának e súlyos és fájdalmas veszteség miatt. A legnagyobb elismeréssel, és egyperces néma csenddel kívánunk tisztelegni előtte. Nyugodjon békében

– írták.