Ambrus Attila ismerte az esztergomi robbantót, megrázó részleteket árult el

Újabb információk derültek ki az esztergomi robbantóról. A férfi szándékosan gázrobbanást idézett elő szerdán egy családi házban. A detonációban a TEK egyik kommandósa és a robbantó is meghalt, a sérültek közül sokan jelenleg is életveszélyes állapotban vannak. Az elkövető Ambrus Attila szomszédja volt. A „Viszkis” szerint a férfi „hónapok óta készülhetett a robbantásra”.

Ahogy az Index beszámolt róla, az esztergomi robbantó gyógymasszőrként dolgozott, közösségi oldala alapján antiszemita összeesküvéselmélet-hívő volt, és előszeretettel terjesztett orosz propagandát.

Az elkövetőnek rengeteg adóssága volt, ezért haragudott a rendőrökre. Az épületnél sikertelen túsztárgyalások után megpróbáltak behatolni a rendőrök, akkor robbantott a férfi. A férfi készült a bűncselekmény elkövetésére. Házában benzint locsolt szét, majd egy flexszel belevágott egy gázpalackba, ami a robbanást idézte elő.

Családi tragédiáktól roppanhatott meg az elkövető

A helyiek tartottak a férfitól, akit zárkózott, agresszív embernek ismertek. A TV2 hírműsora, a Tények arról számolt be, hogy a robbantó korábban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Kömörőn élt évekig, ahol szintén rettegtek tőle. Úgy tudják, hogy

az esztergomi robbantó édesapja korábban felakasztotta magát, míg az édesanyja alkoholizmus áldozata lett.

Egy környékbeli férfi szerint az elkövető az egész világgal haragban állt. Szomszédja a Népszavának idézte fel, hogy ritkán beszélgettek, viszont egyszer a válásáról mesélt neki a robbantó. „Láthatóan a válása nagyon megroppantotta″ – árulta el a lapnak a helyi férfi. Hozzátette, hogy J. László időnként mentálisan zavartnak tűnt.

Ambrus Attila szerint „kódolva volt” a tragédia

Ambrus Attila többször is látta az elkövetőt, mivel alig néhány száz méterre laknak egymástól. A Blikk kérdésére elmondta, nem beszéltek egymással, de voltak előjelei annak, hogy a férfi valamire készül.

Az esztergomi robbantó korábban a Viszkis barátjának is panaszkodott, hogy közüzemi tartozásokat halmozott fel, ezért az autóját elvették, és a házából is ki akarták lakoltatni. Úgy látta, hogy igazságtalanul többet fizet az áramért.

A srácnak komolyabb gondjai voltak. Régebb óta voltak problémái a hatóságokkal, volt egy közüzemi tartozása, utálta a rendszert, a rendőröket.

– mesélte a lapnak a „Viszkis”.

Felidézte, hogy a rendőrök már többször kivonultak az elkövetőhöz, mivel tudták, hogy nem beszámítható. Ambrus szerint a férfi „hónapok óta készülhetett a robbantásra”. Számára rejtély, hogy miért nem vették elég komolyan a robbantót, mivel „kódolva volt, hogy történik majd valami”.

Ambrus Attila a tragédia idején Írországban volt, de az apósától úgy tudja, hogy a robbanástól erősen megremegtek az otthonuk ablakai.

A TEK hősi halottja lett a kétgyermekes fiatal édesapa

A detonációban a TEK egyik kommandósa és a robbantó is meghalt, a sérültek közül sokan jelenleg is életveszélyes állapotban fekszenek kórházban. A rendőrség kisebb bűncselekmények miatt körözte a férfit, aki ellen hivatalos személy elleni erőszak miatt is eljárást folytattak.

Pintér Sándor hősi halottá nyilvánította és soron kívül rendőr főhadnaggyá nevezte ki az esztergomi események áldozatát. Kónya Gábor Lajos rendőr törzszászlós két kisgyermek édesapja volt.