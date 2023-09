Orbán Viktor hosszú idő után egyszer csak felnézett és kimondta: Gyurcsány

A miniszterelnök beszédeiben szinte mindig kerülte a korábbi kormányfő említését, hétfőn azonban már napirend előtti felszólalásában is felhozta, majd viszontválaszában is vele szemben volt a legdiplomatikusabb. Politikai elemzőkkel próbáltuk megfejteni, mi állhat a dolog hátterében.

Ahogyan várható volt: parázs vitákkal, emlékezetes riposztokkal és nagyjából előre borítékolható témákkal rajtolt el az Országgyűlés őszi ülésszaka. Az első ülésnapot immár hagyományosan Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti beszéde nyitotta, aki tartotta magát az előzetesen vártakhoz, és nagyjából azokat a témákat vesézte ki, mint amelyekre számítani lehetett.

Apró eltérések azonban így is akadtak. Cikkünkben két politikai elemzővel értékeltük a kormányfő beszédét és azt a tényt, hogy Orbán Viktor hosszú idő után először nevezte nevén Gyurcsány Ferencet.

Felvázolt őszi tematika

Kiszelly Zoltán politológus szerint programbeszédet mondott a miniszterelnök. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint Orbán Viktor három fő témát hozott fel, ezzel kijelölve az őszi politikai programot.

„Az első és a legfontosabb az ukrajnai helyzet, illetve pontosabban a háború és béke kérdése. A második a gazdasági kérdéskör, az infláció és a bérek helyzete. A harmadik pedig az egyéb belpolitikai kérdések köre. Az ellenzék természetesen ez utóbbi kettőre próbál nagyobb hangsúlyt fektetni, de az emberek többsége inkább a kormányfői súlyozásra figyel” – mondta az elemző, aki kiemelte: a miniszterelnöknek minden ellenzéki felvetésre volt válasza, legyen szó az akkumulátorgyárakról, az energiaellátásról vagy éppen a városi csok kérdéséről.

Nevén nevezte ellenfelét

Kiszelly Zoltán szerint ugyanakkor egy fontos újdonság is volt a hétfői Orbán beszédben: a kormányfő hosszú idő után először nevezte nevén a korábbi miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencet. Mint fogalmazott: „nem fogadhatjuk el, hogy visszatereljék az országot a Gyurcsány-korszakba, amibe kis híján az egész ország belegebedt. Magyarország nem kér egy újabb Gyurcsány-korszakból”.

Ennek ellentételezéseként Gyurcsány Ferenc pedig felszólalásában többször is azt ismételgette, hogy „más politika és más kormány kell, szociáldemokrata kormány, Dobrev Klára-kormánya kell”.

„Az ellenzéki felszólalások közül messze Gyurcsány Ferencé volt a legemlékezetesebb. Egy erős szlogent talált ki a DK és elnöke, aki mantraszerűen ismételgette is ezt. A „szociáldemokrata kormány” elnevezés ráadásul rendkívül jól cseng itthon is, kvázi az európai jóléttel függ össze immár a Horthy-korszak óta, nem csoda, hogy erre már Orbán Viktornak is reagálnia kellett” – mondta az Indexnek Kiszelly Zoltán, aki szerint a kormányfő úgy érezheti, hogy egyedül a DK-t lehet veszélyesnek tekinteni, hiszen mégiscsak a legnagyobb ellenzéki pártról van szó. Viszontválaszában próbálta is elvenni a dolog élét, és Gyurcsány fejére olvasni a korábbi hibákat és problémákat, kezdve a devizahitelezéssel, egészen a 13. havi nyugdíj elvételéig.

Mintha a miniszterelnök is megérezte volna, hogy fordulat állt be a DK kommunikációjában, és megpróbált elébe menni ennek

– mondta a szakértő, aki szerint kérdéses, hogy a DK meddig tart majd ki e mellett, de az tény, hogy kellett valami az Árnyékkormány után, amely bár jó politikai termék volt, de mára elfáradt kissé.

Győzelmi beszéd, problémák nélkül

Sok új elemet nem tartalmazott Orbán Viktor beszéde, hiszen a nyáron már többször is elismételte ezeket a fordulatokat. Ami viszont meglepő volt Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője szerint, hogy a hétfői beszéd már-már győzelmi beszéd volt.

Nyoma sem volt azon súlyos problémáknak, amelyek már saját beosztottjai szerint is hemzsegnek. Már saját miniszterei és a jegybank elnöke is súlyos válságról beszélnek, de a miniszterelnök ezt mintha meg sem hallaná. Persze problémaként felhozta az infláció kérdését, de az oktatás és az egészségügy helyzetéről egy szót sem ejtett

– mondta az Indexnek Horn Gábor, aki szerint ez természetesen nem volt meglepő, ahogyan az sem, hogy az ellenzéki felszólalásokat is előre lehetett sejteni. Ezzel kapcsolatban véleménye szerint is talán Gyurcsány Ferenc felszólalása volt újdonság. Hiszen a volt kormányfő eddig igyekezett néppártiasabban fogalmazni, most viszont egy baloldali fordulat látszik a retorikájában, amely már pénteki évadnyitó beszédében is tetten érhető volt.

Átlépett határvonal

Horn Gábor szerint ugyanakkor furcsa volt, hogy Orbán Viktor mennyire kesztyűs kézzel bánt Gyurcsánnyal, miközben a többieket keményen ostorozta. A Momentum frakcióvezetőjének, Gelencsér Ferencnek a felszólalására például annyival vágott vissza a miniszterelnök, hogy „reménytelen küzdelem az értelemmel, ezzel nem tudok mit kezdeni, de szurkolok neki”.

„Nem először lépett át egy határt a kormányfő, aki sokszor nem veszi figyelembe, hogy a Parlamentben nem csak a Fidesz, hanem az egész ország miniszterelnöke, mindenkit képvisel. Márpedig ezek a megnyilvánulások sokakban válthatnak ki nemtetszést” – mondta az elemző.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján 2023. szeptember 25-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI