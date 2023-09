Orbán Viktor: Indul a harci drónok magyarországi gyártása, német-izraeli-magyar együttműködésben

Orbán Viktor elmondta, hogy a kormány célnak tűzte ki, hogy legyen ütőképes honvédség és világszínvonalú hadiipar. A következő évtizedekben Európa újra militarizálódik, Magyarországnak alkalmazkodnia kell, a harci drónok gyártása is megindul német–izraeli–magyar együttműködésben. Most fejeződött be a NATO innovációs hete Budapesten, ez azért is fontos, mert Magyarország alapítója az innovációs mechanizmusnak. A kormányfő elmondta: 4 ezren kötöttek szerződést a honvédséggel, gőzerővel folytatják a toborzást is.