Megdöbbentő dologról vallott Puzsér Róbert

Az Önkényes Mérvadó című műsorban Puzsér Róberték arról a nagykanizsai esetről beszélgettek, ahol egy tanár megütötte diákját, majd a szülők a védelmére keltek. Puzsér bevallása szerint diákkorában az egyik tanára őket is verte, a téma pedig már akkor is megosztotta az osztályközösséget.

Mint arról az Index is beszámolt, egy 11 éves megütötte tanára matekórán, mert dudorászott, a gyermek pedig nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A tanár 150 gyermeket tanít az iskolában és mindenki szeretettel beszél róla. A szülők úgy tudják, most egy hónapra felfüggesztették. Ezt sokan túlzónak találták, ezért az Iskola Szülői Közössége petíciót indított a tanár mellett, amit már több mint háromszázan alá is írtak egy nap alatt.

Puzsér Róbert is kifejtette véleményét a történtekről. Mint mondta, „ez egy Stockholm-szindrómás ország, ahol a rendszer és a társadalom konfliktusában mindenki automatikusan a rendszer pártjára áll. A tanár és a diákok konfliktusában pedig még a szülők is automatikusan a tanárok mellé állnak, mint mondta, „ez a fönt és a lent konfliktusa”.

A publicista szerint sok más eszköze van egy tanárnak arra, hogy megoldjon egy ilyen problémát: úgy véli, ez sokkal inkább a többi diáknak szólt, és nem annak, aki elszenvedte a fegyelmezést – írja az ATV szemléje, amiben Puzsér egy meglepő vallomását is idézik:

Minket is vert az egyik tanárunk, amikor gimibe jártunk. Már akkor is egy törésvonal volt az osztályközösségen belül, hogyan kell megítélni ezt a bántalmazó tanárt. Az osztály többsége akkor is azt vallotta, hogy »hát nem halsz bele, nem elfér az arcodon ez a pofon?«

– mesélte a kritikus, hozzátéve: később, mikor egy osztálytalálkozón is szóba került az eset, a legtöbben nem voltak hajlandóak elfogadni, hogy a tanár viselkedése nem volt rendben.

A teljes beszélgetést alább tudja megtekinteni: