Hol olcsóbb a bevásárlás, Brüsszelben vagy Magyarországon?

Cseh Katalin próbabevásárlást végzett Brüsszelben, amiről TikTok- és Facebook-oldalán is beszámolt. Ezután Wintermantel Zsolt fideszes politikus is ihletet kapott, és ő is megosztotta, hogy mennyiért vásárolta meg a momentumos EP-képviselő által választott termékeket – csak ő épp itthon, egy magyar bevásárlóközpontból házhoz rendelve.