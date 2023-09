Magyar Orvosi Kamara: nem felel meg a jogszabálynak az orvosok kirendelése

Több panasz is érkezett már a Magyar Orvosi Kamarához (MOK), mert szabálytalanul rendelik ki az orvosokat. Ezt jelezte is már augusztus végén a szervezet Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárnak, de azóta sem változott semmi, így most az országos kórház-főigazgatóhoz, Jenei Zoltánhoz fordultak.