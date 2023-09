Egyre többen és egyre többet költenek albérletre az országgyűlési képviselők

Az átlagos bérleti díjakat erősen túllépve, igencsak drága albérletekben készülhetnek az Országgyűlés ülésnapjaira a képviselők. Az Országgyűlés Hivatalának (OGYH) adatai szerint jelenleg 79 képviselőnek bérelnek ingatlant közpénzből – összesítette az Index.

Ami jár, az jár

Az országgyűlési törvény szerint az országgyűlés tagjai a bruttó tiszteletdíjuk 35 százalékát költhetik lakhatásra. Ez az összeg tavaly, amikor a szerződések többsége született, még fejenként maximum 460 740 forint volt, ennyiért igényelhettek albérletet a fővárosban, amennyiben nekik vagy közeli rokonuknak nincs tulajdonában budapesti ingatlan. Idéntől a képviselői alapdíj 1,54 millió forint fölé nőtt, így a jövőben még tovább emelkedhet az albérletre fordítható összeg is, számításaink szerint 540 ezer forint fölé.

Az albérleti lehetőséggel pedig immár a képviselők negyven százaléka élt. Az OGYH pedig több mint 28 millió forintot fizet havonta bérleti díjként.

A honatyák és honanyák átlagosan 69 négyzetméteres albérletekben laknak, amelyek átlag bérleti díja 355 ezer forint. Ez jócskán túl van az átlagos budapesti bérleti díjon, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az ingatlan.com közös lakbérindexe szerint idén júliusban a fővárosban az átlagos albérlet nagysága 55 négyzetméter, díja pedig 230 ezer forint volt. Ez azt jelenti, hogy az átlag négyzetméterár az albérletpiacon Budapesten 4181 forint volt. Ezzel szemben a képviselők átlag négyzetméterára ennél drágább, 5139 forint.

Toroczkainak kell a hely

A tavalyi maximumtámogatást – miután ezek a szerződések még a bérnövekedés előtt köttettek, így a 460 740 forintot – az albérletet igénylő képviselők tíz százaléka, azaz nyolcan használják ki, így például Barcza Attila, Halász János, Jakab István, Tessely Zoltán és Tikli Attila fideszes képviselők, illetve a jobbikos Sas Zoltán, a DK-s Sebián-Petrovszki László és a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László lakása is pontosan 460 740 forintba kerül havonta. A szintén mi hazánkos képviselő, Szabadi István ugyanakkor egyetlen forinttal marad csak el a korábbi maximumtól.

Toroczkai bérleménye egyébként kisebb vihart is kavart, miután nyáron kiderült, hogy az ingatlant nem mástól bérlik, mint a volt kormánybiztos, Wáberer György feleségének cégétől.

Toroczkai pártja az ügy kipattanása után közleményt adott ki, amelyben leírták: Toroczkai László egy nyilvános hirdetés alapján találta meg a szolgálati lakását, amellyel kapcsolatban egyetlen szempont volt, hogy a Parlament és a képviselői irodaház közelében legyen. Mivel három gyermeke van, ezért 108 négyzetméter a lakás. Toroczkai László nem tudta, hogy a VKH Invest Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője Wáberer György felesége, de nem is nyomozta az ügyvezető családi kapcsolatait.

A bérleti díjat kimaxoló képviselők esetében – és természetesen a többieknél is – a képet némileg árnyalja, hogy ebből kell fizetni a lakás rezsijét is, azaz nem csak a lakbérre fordítható. Ráadásul amennyiben a képviselő szeretne magának kábeltévét vagy internetet, azt már saját zsebből kell állnia.

Név Párt Havi bérleti díj (forint) Bérelt lakás négyzetmétere Ágh Péter Fidesz 320 000 81 Ander Balázs Jobbik 325 000 73 Bakos Bernadett LMP 297 000 66 Balla György Fidesz 400 000 107 Bányai Gábor Fidesz 450 000 91 Barcza Attila Fidesz 460 740 68 Bencze János Jobbik 425 000 98 Berki Sándor Párbeszéd 401 000 58 Berki Sándor Párbeszéd 401 000 58 Csárdi Antal LMP 380 000 78 Dankó Béla Fidesz 416 000 44 Demeter András Fidesz 450 000 69 Demeter Zoltán Fidesz 289 000 41 Dócs Dávid Mi Hazánk 370 000 62 Dömötör Csaba Fidesz 200 000 30 Dudás Róbert Jobbik 460 000 71 Erős Gábor Fidesz 345 440 51 F. Kovács Sándor Fidesz 285 000 53 Földi László KDNP 296 499 88 Gelencsér Attila Fidesz 256 500 50 Gyopáros Alpár Ádám Fidesz 430 000 58 Hadházy Ákos független 326 000 53 Halász János Fidesz 460 740 128 Harangozó Tamás Momentum 335 000 71 Hargitai János KDNP 282 000 40 Hegedűs Andrea DK 230 000 37 Herczeg Tamás Fidesz 280 000 37 Herczeg Zsolt Fidesz 405 000 98 Horváth István Fidesz 204 000 52 Horváth László Fidesz 192 000 36 Hörcsik Richárd Fidesz 300 000 51 Jakab István Fidesz 460 740 169 Jakab Péter Dénes független 266 000 63,71 Kállai Mária Fidesz 360 000 56 Keresztes László Lóránt LMP 365 000 83 Komjáthi Imre MSZP 375 000 69 Kontrát Károly Fidesz 421 000 86 Kovács József Fidesz 341 000 90 Kovács Sándor Fidesz 225 000 44 Kovács Zoltán Fidesz 298 500 56 Kovács Zsolt Fidesz 199 000 38 Lezsák Sándor Fidesz 358 000 76 Lőcsei Lajos Momentum 458 000 107 Lukács László György Jobbik 455 000 69 Mátrai Márta Mária Fidesz 280 399 46 Mihálffy Béla KDNP 350 000 47 Molnár Ágnes Fidesz 321 000 96 Móring József Attila KDNP 253 000 39 Nagy Bálint Fidesz 420 000 65 Nagy Csaba Fidesz 230 000 51 Ovádi Péter Fidesz 403 000 49 Pócs János Fidesz 323 500 67 Pósán László Fidesz 435 000 81 Pótápi Árpád János Fidesz 412 000 84 Ráczné Földi Judit DK 324 967 40 Riz Gábor Fidesz 350 000 43 Salacz László Fidesz 280 000 50 Sas Zoltán Jobbik 460 740 58 Sebián-Petrovszki László DK 460 740 130 Sebők Éva Momentum 380 000 70 Simon Róbert Balázs Fidesz 357 500 78,43 Szabadi István Mi Hazánk 460 739 71 Szabó Sándor MSZP 359 300 59 Szabó Szabolcs Momentum 216 000 59 Szabó Zsolt Fidesz 420 000 68 Szeberényi Gyula Tamás Fidesz 336 000 72 Tasó László Fidesz 275 800 49 Tessely Zoltán Károly Fidesz 460 740 92 Tilki Attila Fidesz 460 740 67 Toroczkai László Mi Hazánk 460 740 108 Tóth Bertalan MSZP 370 000 77 V. Németh Zsolt Fidesz 268 500 62 Varga Ferenc független 435 000 105 Varga Gábor Fidesz 383 000 90 Varga Zoltán DK 415 000 57 Vargha Tamás Fidesz 345 000 51 Vinnai Győző Fidesz 378 000 109 Witzmann Mihály Fidesz 308 000 48 Zsigó Róbert Fidesz 420 000 101

A legnagyobb és legdrágább albérlet

A „legdrágább” lakások mérete jelentősen eltér, Jakab István például 169 négyzetméterest kap ezért a pénzért, míg a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, Sas Zoltán 58 négyzetméterrel „kénytelen” beérni. Rajta is túltesz ugyanakkor négyzetméterárban Dankó Béla, a Fidesz honatyája, aki egy 44 négyzetméteres lakásért „fizet” 416 ezer forintot, azaz négyzetméterenként az átlagos budapesti díj több mint dupláját, 9454 forintot.

Van, akinek Vác is messze van

A „legszerényebb” képviselő pedig minden bizonnyal Dömötör Csaba, a Fidesz képviselője, aki 30 négyzetméternyi területen is be tudott rendezni albérletet, ez a lakás 200 ezer forintba kerül havonta. Igaz, neki nem kell messzire mennie, ha mégis otthonába vágyna, hiszen a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárának két lakóingatlana is van Vácon a vagyonnyilatkozata szerint. Szintén beérte egy kicsi, 36 négyzetméteres lakással az ugyancsak fideszes Horváth László, aki ráadásul a legkevesebbért is bérel lakást: 192 ezer forintért biztosítja számára az állam.

(Borítókép: A napirendről döntenek a képviselők az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján 2023. szeptember 25-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)