Babicsek Bernát halála ügyében ismét megszüntették a nyomozást

Babicsek Bernát színész-zenész 2021 decemberében halt meg füstmérgezésben. Hagymasütés közben elaludt, az olaj kifröcsögött, ez pedig füstöt és áramkimaradást okozott. A tragédiát megelőzően ugyan a művész otthonában megszólalt a riasztó, amely azonnal riasztotta is az azért felelő biztonsági céget, a solymári házhoz kiérkező járőr azonban nem észlelt problémát a helyszínen.

A szülők úgy gondolják, fiuk halála megelőzhető lett volna, ha a kiérkező szakember körültekintően jár el, emiatt halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt feljelentést tettek, azonban ezt elutasították.

A szakértők több hiányosságot is feltártak azzal kapcsolatban, hogy a járőrnek miképp kellett volna szakszerűen eljárnia. Kiderült, ha felébresztette volna Bernátot, az ma is élhetne. Szerintünk pont az lett volna a feladata, hogy mindenről meggyőződjön, de a rendőrség nem így gondolta. (...) Nem azt szeretnénk, ha bárki börtönbe kerülne, csak legalább ismerjék be, hogy a fiunk halála kapcsán valaki hibázott