Meghalt Babicsek Bernát, a Paddy and the Rats zenekar tagja

Közösségi oldalán tájékoztatta a nyilvánosságot szombat este a Paddy and the Rats zenekar, hogy elhunyt Babicsek Bernát, az együttes tangóharmonikása, akit televíziós sorozatokból is ismerhet a közönség. Az Index információi szerint a fiatal színész, zenész volt annak a solymári lakástűznek az áldozata, amelyről szombaton hírt adott az MTI – halálát feltehetőleg füstmérgezés okozta.

Nem tudom, hogy lehet egy ilyen dolgot elmondani... Ne haragudjatok, de nehezen találjuk a szavakat jelenleg... Borzasztó, felfoghatatlan tragédia történt. Testvérünk, barátunk, zenésztársunk, Babicsek Bernát (Bernie) elhunyt ma tragikus hirtelenséggel. Kérünk titeket, gyújtsatok egy gyertyát ma érte, és imádkozzatok a családjáért, hogy túlvészeljék ezt a feldolgozhatatlan helyzetet! Örökké a szívünkben leszel! SZERETÜNK, BERNIE!

– olvasható a zenekar bejegyzésében.

Babicsek Bernát 1979-ben született, Solymáron nőtt fel. Kiskorától zenélt, a Paddy and the Rats zenekar oszlopos tagja volt, Tabányi Mihály-díjas tangóharmonikás, színészként több filmben is szerepelt, de játszott a Játékszínben, a Szkéné Színházban, a Ruttkai Éva Színházban, a Karinthy Színházban, a Turay Ida Színházban és a Pinceszínházban is. A Szeress most, a Barátok közt és a Jóban Rosszban című televíziós sorozatban is láthatta a közönség.

A fiatal művész utoljára Pokorny Liával állt színpadon december 30-án a Centrál Színházban. A színésznő a közösségi oldalán búcsúzik Babicsek Bernáttól.

„Nyáron, két próba között elmentél biciklizni, és megláttál egy csapat fehér galambot. Azt mondtad, soha nem láttál még ennyit. És ez jel. Mi több, jó jel. Hogy nem véletlenül sodorta eléd az élet őket. Így éreztem én is valahogy... hogy nem véletlenül fújt össze minket a szél. Annyi őszinte figyelmet, megértést, elfogadást és türelmet kaptam, amennyi keveseknek adatik meg ezen a világon. Engem megajándékoztál a röppenő fehér galambokkal és Magaddal. Bernát! Nekem Te addig élsz, amíg világ a világ! Annyi ismeretlen fiókot nyitottál ki bennem, amiért nem tudok elég hálás lenni. Figyelni, keresni és számolni fogom a jövőben a fehér galambokat. Te velem leszel akkor is a színpadon, amikor látszólag nem vagy ott. Te a részem, a kollégám, a barátom vagy – nem hagyhatsz csak úgy itt. Nem vagyok hajlandó ezt tudomásul venni. Ezért megyünk tovább – Veled. Ebből nem engedek. Te az vagy, aki örökké él, és általad a zene és a Liaison. Várlak ebédre holnap! Aztán kedden. Szerdán is. Hozd a harmonikát! Ölellek, ne késs, kihűl a tökfőzelékem, amit, tudod, csak Neked főzök”

– olvasható a bejegyzésben, amelyhez a színésznő egy olyan videót csatolt, amit még Babicsek Bernát rögzített.

(Borítókép: Babicsek Bernát harmonikás a Paddy and the Rats együttes koncertjén a soproni Volt fesztivál első napján, 2014. július 2-án este. Fotó: Nyikos Péter / MTI)