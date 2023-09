Papírfecnikre írt ülőhelyeket kaptak a Wizz Air utasai

Több utas is hasonló problémákról számolt be a Wizz Air különböző járatain való utazást követően. A beszámolókat az Utazómajom blogján gyűjtötték össze.

Az egyik utassal az eindhoveni járat kapunyitását követően történt meg az, hogy miután beolvasta a jegyét, a kijelző pirosra váltott, és kiállították a sorból. Majd az utána követő két utas ugyanígy járt.

A beszámoló szerint az utas véletlenszerűen sorsolt jegye a 19C ülésre szólt a beszállókártyája szerint, azonban a földi kiszolgáló személyzet egy másik sorba terelte, ahol egy papírfecnit nyomtak a kezébe, amelyre tollal a 40C volt írva, amely a mosdók melletti ülés.

Az Utazómajom cikke szerint a Facebook-csoportjukban az esettel kapcsolatos bejegyzés alatt a kommentszekcióban ezt követően záporozni kezdtek a hasonló beszámolók.

Egy másik utas tavaly vásárolt az egész családjának helyet a 38. sorban, becsekkoláskor azonban a 40. sorba tette őket át a rendszer, ahová a biztonsági szabályzat szerint nem is ülhettek volna gyerekekkel.

Felszállás előtt még őt és az egyéves kisfiát ugyan átültették, de elmondása szerint a légitársaság nem foglalkozott a panaszával. Hozzátette, hogy azzal is megelégedett volna, ha külön megváltott ülőhelyek árát Wizz-pontokban visszakapja, de ez sem történt meg.

Hasonló eset történt egy rodoszi járaton is, amelyen a történtekről beszámoló utas priority jeggyel és ülőhelyekkel is rendelkezett. Ők hiába fizettek külön érte, az eredeti 27. sor helyett a 39., mosdó melletti sor üléseit kapták. A történet végül jól végződött, hiszen az eredeti helyük is üres maradt, és átülhettek oda.

Egy harmadik utas pedig úgy járt, hogy a kapunál azt az információt kapták, hogy a „helyüket technikai okokból megszüntették”, és kaptak egy-egy cetlit, mely szerint a 36. sorban ülnek. A gépen viszont csak 35 sor volt. Mivel az eredeti helyük üres maradt, gyorsan leültek, de később látták, hogy három hölgy „veszettül keresi” az üres, egymás melletti székeket, de mivel nem találtak, egy idő után a stewardessek a helyükre parancsolták őket.

Érdekes szituáció volt. Valószínűleg ha nem ülünk le, minket szórtak volna szét a gépen. Nem igazán értettük, de azt gyanítjuk, a reptéren valami suskus történt a mi kárunkra, hogy kedvezzenek a három hölgynek az egymás melletti helyekkel

– írta az utas.

Egy másikuktól az utolsó pillanatban vették el a nagy lábteres helyet, állítólag gépcsere miatt. A helyükre végül másokat ültettek, amit még a személyzet sem értett, hiszen ugyanaz a géptípus érkezett. De olyan is volt, aki az ülőhelyén ülve tapasztalta, hogy egy másik utasnak is pont ugyanoda szól a jegye. Ezt a helyzetet ugyan sikerült megoldaniuk, de a kommentelők közül legalább tucatnyian jelezték, hogy ilyen eset velük is történt már.

Az esettel kapcsolatban kerestük a Wizz Airt, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.