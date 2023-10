Kábítószer-kereskedő hálózat tagjait fogták el a rendőrök Pécsett

Egy lakócsai házaspár ingatlanokban és autóból – főként fiatalkorúaknak – árult drogot Pécsett. A 40 éves férfit és társát augusztus végén tartóztatták le. A rendőrök a nyomozás során eljutottak a páros beszerzési forrásához, ennek köszönhetően a drogszállítókat is elfogták.

Egy rajtaütés során – szeptember 29-én, az M6-os autópálya sombereki kihajtójánál – 2634 gramm kábítószergyanús kristályos anyagot találtak egy autóban.

A kocsiban utazó 47 éves komlói férfit és társait – egy 35 éves és egy 29 éves mohácsi férfit – gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrök később a komlói férfi lakásán 22 gramm kokaint találtak – írta az MTI.

A nyomozók az akció napján egy, a hálózattal összefüggésbe hozható 41 éves komlói férfi ellen is intézkedtek, akinek a lakóhelyén és pécsi munkahelyén összesen 1378 gramm ketamint találtak. Az ügyben egy 38 éves és egy 27 éves komlói férfi is képbe került, a gyanú szerint ők is a hálózat tagjai voltak. A náluk megtartott kutatás alátámasztotta a rendőrök gyanúját, a lakásukon szintén voltak kábítószergyanús anyagok.

A rendőrség közölte: az ügyben eddig 21 ember ellen intézkedtek, közülük a bíróság mostanáig hatot tartóztatott le.

A nyomozás eddigi adatai szerint a 47 éves komlói férfi volt a hálózat középpontjában, ő szerezte be a drogot egy Budapest környéki településről, majd segítői szállították a kábítószert a fogyasztókhoz.

A rendőrök a – Pécset, Komlót, Mohácsot, Kölkedet és Lakócsát is érintő – sikeres felderítésnek köszönhetően több mint öt kilogramm drog piacra kerülését akadályozták meg, amely feketepiaci értéke meghaladhatja az 50 millió forintot is.

A rendőrség a gyanúsítottak ellen kábítószer-kereskedelem bűntette miatt nyomoz. Bátori Péter az MTI érdeklődésére elmondta: a kutatások során több nagy értékű autót és arany ékszereket foglaltak le, amelyeket a kábítószerből szerzett jövedelemből vásárolhattak a gyanúsítottak.

Hozzáfűzte, a hálózat kiterjedtsége arra enged következtetni, hogy várhatóan további gyanúsítottakat is eljárás alá vonhatnak majd.