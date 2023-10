A gyermekorvosok szövetsége véleményezte a Fidesz–KDNP legújabb törvényjavaslatát

Korábban mi is megírtuk, Hollik István (Fidesz) és Nacsa Lőrinc (KDNP) egy Facebook-videóban jelentették be: kezdeményezni fogják, hogy tiltsák meg az energiaitalok fogyasztását a 18 éven aluliaknak. Mert szerintük évente százas nagyságrendben látnak el a mentők olyan fiatalkorúakat, akik energiaital miatt lettek rosszul.

A gyermekorvosok szövetsége üdvözölte a kormánypárti javaslatot az RTL Híradó szerint. Azonban úgy vélik, elsősorban a szülőkben kellene tudatosítani az energiaital-fogyasztás veszélyeit.

Ha valaki hirtelen sok energiaitalt fogyaszt, akkor egy rosszullét következhet be, ami akár idegrendszeri alapú, akár szíveredetű lehet, de a hosszú távú fogyasztásának is megvannak a maga kockázatai, igazolt káros következményei. Részben az elhízás, az inzulinrezisztencia, vesekárosodás, szívkárosodás, vagy akár idegrendszeri hatás is lehet