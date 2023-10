Megtiltaná az energiaital-fogyasztást a 18 éven alattiaknak a Fidesz–KDNP

Hollik István (Fidesz) és Nacsa Lőrinc (KDNP) egy Facebook-videóban jelentették be ezt. Mint mondták, „gyakorló apaként” látják, hogy az energiaitalok – gyakran naponta történő – fogyasztása is veszélyt jelent a gyermekekre.

A mentőszolgálat az elmúlt négy évben átlagosan évi száz olyan esetet rögzített, ahol 18 év alatti gyermeket energiaital miatt kellett kezelni. Tehát teljesen világos, hogy az energiaitalok fogyasztása 18 év alatt egészségügyi kockázatot jelent. Ezért úgy gondoljuk, hogy ebben az ügyben lépnünk kell

– mondta Hollik István.

Nacsa Lőrinc felidézte, hogy az utóbbi években számos súlyos eset volt, köztük azt is, hogy tavaly Hatvanban is meghalt egy 14 éves fiú emiatt. Elmondása szerint pedagógusok is azt mondták neki, hogy a gyerekek 10-11 óra körül gyakran elalszanak az órákon, szerintük azért, mert addigra múlik el az iskolakezdés előtt elfogyasztott energiaitalok hatása.

A két politikus arra kérte a Fidesz–KDNP frakciószövetségeset, hogy vizsgálják meg egy olyan törvény bevezetésének lehetőségét, amely – az alkoholhoz hasonlóan – korlátozná a kiskorúak energiaital-fogyasztását, megtiltaná számukra ezek vásárlását az üzletekben.

A Magyar Energiaital Szövetség a nyáron egy 18 éves fiú esetével kapcsolatban hívta fel a figyelmet a túlzott energiaital-fogyasztás veszélyeire.