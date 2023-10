Összesen 106 irodát bérel országszerte az Országgyűlés Hivatala a jelenleg is aktív parlamenti képviselők munkájához. Az Index kigyűjtötte a parlament.hu-ra feltöltött szerződéseket, és ezekből kiderült, hogy ellentétben a lakásbérléssel, az irodák esetében meglehetősen visszafogottak a képviselők. Bár idén márciustól már havonta több mint 1 millió forintot fordíthatnának irodabérlésre, ezt senki sem használja ki, sőt még a tavalyi maximumot sem érik el a képviselők. A legtöbben jóval szerényebb hivatali helyiségekkel is beérik.

A képviselők Átlagosan 66 négyzetméteres irodát kapnak, amelyért szintén átlagban 257 ezer forintnyi bérleti díjat fizet az állam.

Ez négyzetméterenként 3894 forintot jelent, ezzel a budapesti átlag alatt vannak a képviselők, a legfrissebb hírek szerint a fővárosban 14 euró körül alakulnak az irodai négyzetméterárak. A szélsőségek természetesen az Országgyűlés tagjai között is tetten érhetők.

A honatyai legek

Kezdjük mindjárt a legnagyobb irodával, ez nem másnak jutott, mint Móring Józsefnek. A KDNP képviselője egy 362 négyzetméteres irodát bérel Somogyváron a helyi önkormányzattól, potom 270 ezer forintért. A legkisebb pedig a mi hazánkos Novák Előd székesfehérvári bérleménye, amely összesen 15,5 négyzetméter, tehát egy nagyobb szobának felel meg. Ennek bérleti díja 77 ezer forint. Nem ő fizet ugyanakkor a legkevesebbet irodabérlésért: Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője egyik irodája mindössze ötvenezer forintba kerül havonta. Ez egy 18 négyzetméteres siklósi iroda.

Az irodahalmozók

Sok képviselő több városban is bérel irodát, sőt olyan is akad, aki ugyanazon a településen tart fenn több bérleményt is. Ilyen például Mellár Tamás, a Párbeszéd képviselője, aki Pécsett bérel két irodát. A legtöbb hivatali hellyel pedig a már említett Tóth Bertalan rendelkezik: összesen öt irodát bérelnek neki öt különböző városban, így Gyulától Szigetvárig mindig tud hol dolgozni, amikor járja az országot. Érdekesség, de az irodabérlés elsősorban az ellenzéki képviselőknél „divat”, a Fidesz országgyűlési képviselői közül mindössze három számára bérel irodát az OGYH.

Egy rakáson a demokraták

A legnagyobb bérleti díjakat a Demokratikus Koalíció tagjai fizetik ki, ráadásul ők egy helyen is dolgoznak többségében. A budapesti Teréz körút 46. szám alatt bérel ugyanis irodát a pártelnök Gyurcsány Ferenc, Kálmán Olga, Vadai Ágnes, Oláh Lajos, Sebián-Petrovszki László, Varga Zoltán és Gy. Németh Erzsébet is. Hogy pontosan mekkora irodákról van szó, azt nem mindenki tüntette fel, de az biztos, hogy árban Gyurcsányé, Sebián-Petrovszkié, Oláh Lajosé és Vadai Ágnesé a legnagyobb, az ő irodájuk fejenkén 850 900 forintba kerül az államnak havonta. Nem sokkal marad el egyébként ettől az összegtől Kálmán Olga és Gy. Németh Erzsébet bérleti díja sem, mindkettejük után 779 ezer forintot fizet az OGYH. Varga Zoltán a kakukktojás, akinek „csak” 366 ezer forintos bérlemény jutott.

Erős volt az áremelkedés

Az infláció időközben sokakat elért. Így például jelentősen emelkedett Földi László képviselő egyik irodájának bérlete idén márciustól: 289 500 forintról 330 ezer forintra ugrott a díj, míg Rétvári Bence Vácott – ahol két irodát is bérel – fizethet többet 73 ezer forinttal, immár 318 ezret. Keresztes László Lórántnak még ennél is nagyobb mértékben, csaknem 100 ezer forinttal nőtt a budapesti irodájának bérleti díja. Rajtuk is túltesz ugyanakkor a mi hazánkos Novák Előd, akinek 123 négyzetméteres budapesti irodájáért márciustól immár 206 ezer forint helyett 371 ezer forintot kénytelen fizetni az Országgyűlési Hivatal.

Név Párt Város Bérleti díj (forint) Négyzetméter Apáti István Mi Hazánk Mátészalka 132 000 54 Apáti István Mi Hazánk Debrecen 150 000 69,66 Aradszki András KDNP Érd 165 000 53,1 Arató Gergely DK Budapest 252 000 41 Bakos Bernadett LMP Cegléd 215 900 74 Balassa Péter Jobbik Pápa 161 000 34,48 Barkóczi Balázs DK Budapest 240 509 54 Bencze János Jobbik Dunaújváros 171 450 68 Berki Sándor Párbeszéd Balassagyarmat 102 000 45,74 Berki Sándor Párbeszéd Salgótarján 202 000 67,17 Berki Sándor Párbeszéd Budapest 615 000 126,5 Brenner Koloman Jobbik Tatabánya 155 575 42 Brenner Koloman Jobbik Pécs 210 000 34 Brenner Koloman Jobbik Sopron 398 400 99 Brenner Koloman Jobbik Mezőtúr 98 000 68,83 Csárdi Antal LMP Budapest 308 500 78 Csöbör Katalin Fidesz Miskolc 301 625 76 Dávid Ferenc DK Nagykáta 135 000* 81 Dávid Ferenc DK Békéscsaba 253 000 101 Dávid Ferenc DK Nyíregyháza 352 300* 98 Dócs Dávid Mi Hazánk Balassagyarmat 118 110 56 Dócs Dávid Mi Hazánk Hatvan 90 000 23,06 Dudás Róbert Jobbik Gyöngyös 212 000 82 Dúró Dóra Mi Hazánk Budapest 245 000 212,6 Dúró Dóra Mi Hazánk Kecskemét 167 000 41,51 Földi László KDNP Nagykőrös 464 275* 135,07 Földi László KDNP Cegléd 330 000* 126,02 Gréczy Zsolt DK Pécs 300 000* 65 Gréczy Zsolt DK Pásztó 162 000 39 Gréczy Zsolt DK Szigetvár 143 036* 40,61 Gurmai Zita MSZP Komárom 112 649 24 Gurmai Zita MSZP Tatabánya 152 400 50 Gurmai Zita MSZP Debrecen 203 200 41 Gurmai Zita MSZP Dorog 77 000 19 Gyurcsány Ferenc DK Budapest 850 900 N.A. Hadházy Ákos Független Budapest 320 000 59 Hajnal Miklós Momentum Budapest 235 000 28,37 Harangozó Tamás MSZP Cegléd 179 070 63 Harangozó Tamás MSZP Siófok 147 000 50 Harangozó Tamás MSZP Nagyatád 83 000 46,01 Hargitai János György KDNP Mohács 190 674 82,41 Harrach Péter KDNP Budapest 338 000 54 Hegedűs Andrea DK Zalaegerszeg 210 000* 78,97 Hegedűs Andrea DK Szolnok 304 000 58,83 Hegedűs Andrea DK Eger 328 930 97,83 Hiszékeny Dezső MSZP Budapest 647 700 129 Jakab Péter Független Dunaújváros 171 450 68 Jámbor András Párbeszéd Budapest 280 000 92,5 Kálmán Olga DK Budapest 779 591 N. A. Keresztes László Lóránt LMP Pécs 260 000 89 Keresztes László Lóránt LMP Budapest 381 000* 90 Komáromi Zoltán DK Pápa 201 500* 67 Komáromi Zoltán DK Dunakeszi 381 000 54,8 Komjáthi Imre MSZP Eger 187 579 45,42 Komjáthi Imre MSZP Budapest 234 000 100 Komjáthi Imre MSZP Ózd 78 740 29 Komjáthi Imre MSZP Mátészalka 91 000 31,53 Kunhalmi Ágnes MSZP Budapest 136 500 28,49 Lőcsei Lajos Momentum Hatvan 141 000 30 Lukács László György Jobbik Orosháza 120 650 57,5 Mellár Tamás Párbeszéd Pécs 195 580 60 Mellár Tamás Párbeszéd Pécs 400 000 133 Mihálffy Béla KDNP Szeged 120 000 31,12 Mihálffy Béla KDNP Mórahalom 126 000 48,48 Molnár Zsolt MSZP Budapest 127 000 29 Molnár Zsolt MSZP Orosháza 138 000 77 Molnár Zsolt MSZP Budapest 185 000 42 Móring József Attila KDNP Somogyvár 270 000 362 Móring József Attila KDNP Marcali 94 000* 42,91 Nagy Bálint Fidesz Zalaszentgrót 130 000 24 Navracsics Tibor KDNP Ajka 431 800 118 Novák Előd MI Hazánk Budapest 371 000* 123 Novák Előd Mi Hazánk Székesfehérvár 77 470 15,5 Oláh Lajos DK Budapest 850 900 N. A. Rétvári Bence KDNP Vác 488 950 74,3 Rétvári Bence KDNP Vác 318 000 48,11 Ritter Imre Nemzetiségi képviselő Budapest 340 000 41 Sas Zoltán Jobbik Zalaegerszeg 149 860 48,05 Sebián-Petrovszki László DK Budapest 850 900 N. A. Seszták Miklós KDNP Kisvárda 372 110 141,89 Süli János KDNP Tamási 147 320 82 Süli János KDNP Paks 555 000 132 Szabadi István Mi Hazánk Kiskunmajsa 52 000 33,15 Szabadi István Mi Hazák Kiskunhalas 87 000 31,32 Szabó Rebeka Párbeszéd Budapest 290 000 82 Szabó Rebeka Párbeszéd Budapest 615 000 126,5 Szabó Szabolcs Momentum Budapest 180 000 34,7 Szabó Szabolcs Momentum Budapest 247 000 76 Szabó Tímea Párbeszéd Budapest 290 000 50 Szabó Zsolt Fidesz Hatvan 430 000 161,56 Szászfalvi László KDNP Csurgó 240 000 132 Szászfalvi László KDNP Barcs 285 000 155 Toroczkai László Mi Hazánk Ásotthalom 115 000 29,25 Tóth Bertalan MSZP Gyula 105 000 51 Tóth Bertalan MSZP Érd 259 080 130 Tóth Bertalan MSZP Kecskemét 342 646 93 Tóth Bertalan MSZP Siklós 50 000 17,96 Tóth Bertalan MSZP Szigetvár 57 150 24 Ungár Péter LMP Győr 125 400 36 Vadai Ágnes DK Budapest 850 900 N. A. Vajda Zoltán MSZP Budapest 125 000 32 Varga Zoltán DK Budapest 366 522 N. A. Varga Zoltán DK Kalocsa 105 000 45 Varju László DK Budapest 469 900 113 Z. Kárpát Dániel Jobbik Marcali 123 000 32 Z. Kárpát Dániel Jobbik Dorog 90 000 22 *plusz áfa

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)