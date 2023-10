„Hát jó, b*sszus” – kezdte a felszólalását egy momentumos képviselő

Az ülés azzal kezdődött, hogy a hétvégén elhunyt Sólyom László volt köztársasági elnökről emlékeztek meg; az Országgyűlés tagjai néma felállással fejezték ki tiszteletüket.

Környezetvédelem vagy hisztéria?

Keresztes László Lóránt, az LMP országgyűlési képviselője szerint a legfontosabb hazai közügy a környezetvédelem, amit a kormány egy olyan (a környezetvédelmi hatósági szerződésről szóló) rendelettel épített le, amely lehetőséget ad a szennyező cégeknek arra, hogy mentesüljenek a bírságok alól.

Az LMP-s politikus felidézte: nem ért egyet Lantos Csaba energiaügyi miniszter korábbi közleményével, miszerint a Dunaferr megmentése volt a jogszabály célja, mert a Dunaferr nem is szerepel a szabályozásban. Keresztes László Lóránt szerint a rendelet mentesítheti az akkumulátorgyárakat a környezetvédelmi bírságok megfizetése alól. Kijelentette: nem lehet vita arról, hogy sorskérdés a természeti kincseink megóvása, azokat nem lehet áruba bocsátani. Az LMP úgy véli, hogy az elfogadott rendelet sérti az Alaptörvényt, ezért az Alkotmánybírósághoz fordulnak.

Panyi Miklós államtitkár szerint az ellenzék minden esetben „politikai hisztériát kelt”, amikor előkerül az akkumulátorgyárak témája, hogy politikai haszonra tegyenek szert. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kifogásolt rendelkezés nem másról, mint a Dunaferr megmentéséről szól.

A kormány jelentős erőfeszítéseket tett, hogy a Gyurcsány-korszakban privatizált Dunaferr helyzetét rendezzék, és több mint 10 ezer munkahelyet megőrizzenek. Az államtitkár szerint ez sikeres volt, sőt, a vállalatot átvevő cég bejelentette, hogy stratégiája van a zöld átállásra. Panyi Miklós arra kérte az ellenzéket: támogassák a kormányt abban, hogy a Dunaferrt megmenthessék.

Fejezzék be az önök által kreált hisztériát

– jelentette ki az államtitkár.

„Az amerikai nagykövettől várják a parancsokat”

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője arról beszélt, hogy az ellenzéki pártok és a kormánypártok is feladták a nemzetállami koncepciót. Mint arról beszámolt: a magyar–szerb határ közelében anarchia van, átvették az irányítást felfegyverkezett bűnbandák, rendszeresen tüzelnek a rendőrökre, a közelben élők mindennap lövéseket hallanak. Toroczkai László szerint a rendőrök azt a parancsot kapták, hogy meneküljenek el, de így a közelben lakókat magukra hagyták. Azt is mondta a kormányt kritizálva, be kéne ismerni: a mostani rendszer nem működik. Arról is beszélt, hogy a határvadászokat alulfizetik, a Mi Hazánktól azt kérik a helyiek, hogy tüntessenek a magyar határnál.

Az ellenzéki párt követeli: azonnal vezényeljék a határra a honvédséget; a kiengedett embercsempészeket be kell zárni, el kell kobozni a pénzüket, és abból kell megjavítani a kerítést. Toroczkai László hangsúlyozta: az illegális migráció bűncselekmény, zárt táborokba kell zárni a migránsokat, le kell folytatni a szükséges eljárásokat, ha nem fogadják őket vissza a saját hazájukba, akkor keressenek nekik helyet Afrikában.

A Mi Hazánk szerint a kormány hiába vonta vissza a vendégmunkástörvényt, ez még nem a megoldás, a kormány gazdaságpolitikáján kell változtatni, magasabb bérekre van szükség. Toroczkai László a többi ellenzéki párt szemére vetette, hogy kivétel nélkül megszavazták idén nyáron a migránskvótát Brüsszelben; az amerikai nagykövettől várják a parancsokat, illetve utasításokat a gender és a migráció kérdésében is.

Veszélyes migrációpárti javaslat?

Rétvári Bence államtitkár és miniszterhelyettes elmondta, hogy akik megvédik a határt, azok a törvény oldalára állnak, akik pedig támogatják a kvótákat, azok az embercsempészek oldalára állnak. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az EU nem döntheti el, hogy kik lehetnek európaiak, nem szervezheti ki az európai népességet az alvilágnak.

Rétvári Bence úgy véli, hogy Toroczkai László az egyik legveszélyesebb migrációpárti javaslatot fogalmazta meg, mert ha a táborokban regisztrálják az illegális migránsokat, akkor a felelősséget is vállalják értük, és ha továbbmennek más országba, akkor százezerszámra küldhetik őket vissza Magyarországra. Az államtitkár azt is felelőtlen javaslatnak tartja, hogy a rendőrök menjenek tűzvonalba a határon, hiszen a rendőröknek is van családjuk, és egyébként a törvény leírja azt a helyzetet, amikor a rendőr megvédheti magát.

Rétvári Bence kiemelte, hogy Toroczkai László nem küldjön tűzbe magyar rendőrt, ha ki tudnak térni előle. Az államtitkár szerint a Mi Hazánk frakcióvezetője fogalmazzon óvatosabban, és ne sodorja veszélybe a hazáját.

„Mekk Elek, az ezermester kormánya”

Szabó Rebeka, a Párbeszéd képviselője szerint akkumulátorügyben látványosan kiderült az igazság, összeomlott a kormány „hazugsága”, egyetlen feltételük sem adott az akkuberuházásoknak: nincs vízfelesleg, nem áll rendelkezésre az energia sem, nincs munkaerő, vendégmunkások tömegei nélkül nem megvalósíthatók a gyárak, hiányzik az intézményi-hatósági feltétel is, kézi vezérelt bürokrácia adja ki az engedélyt az akkumulátorgyár-beruházásokra. Szabó Rebeka kijelentette, hogy az Orbán-kormány: „Mekk Elek, az ezermester kormánya”.

A Párbeszéd is az Alkotmánybírósághoz fordul a környezetvédelmi hatósági szerződésről szóló rendelettel kapcsolatban. Arról is beszámolt, hogy a párt közzétette a zöld minimum programját, amely többek között arról szól: az emberi életminőség szempontjai az elsődlegesek.

A jövő most dől el

Dömötör Csaba államtitkár felidézte, hogy a párbeszédesek korábbi pártja, az LMP még az elektromos autók mellett kampányolt, és a megújuló energia nyertesévé akarta tenni az embereket. Azt is mondta, hogy a párbeszédesek is jól tudták, nagy átrendeződés van az egész iparban, és követelték, hogy a kormány vegyen részt benne. Az államtitkár szerint ez a változás már zajlik, most dől el, hogy mely országokban épül a jövő ipara, és hol létesülnek a jövő autógyárai.

„Ami jó Franciaországnak, Németországnak, Lengyelországnak, az önöknek miért nem jó?” – tette fel a kérdést a párbeszédeseknek az államtitkár. Hozzátette: meri remélni, hogy nincs köze az ellenzék álláspontjának ahhoz, hogy hónapról hónapra kapnak külföldi támogatásokat.

A környezetvédelmi szabályokról azt mondta, hogy azokat a befektetőknek kutya kötelességük betartani. Dömötör Csaba szerint azzal, hogy a baloldal nem támogatja az új beruházásokat, a 12 százalékos munkanélküliséget hozná vissza. Felszólalása végén kritizálta Karácsony Gergely fővárosi jutalomosztását is. Az államtitkár azt mondta: nem a jutalmakkal van gond, hanem azzal, hogy olyan területen osztanak jutalmat, ahol finoman szólva sem parádés a működés, miközben a városban folyamatosak a dugók, és látványos a köztisztaság romlása.

Határőrség, Rákay Filippínó, fenyegetés

Lukács László György, a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője a haza védelmében a határőrségről beszélt, mert komoly nyomás van a déli határnál. A Jobbik szervezetileg önálló, jól megfizetett határőrség létrehozását javasolja. Hozzátette: számos kapacitást vesztett el az ország azzal, hogy megszüntették a határőrséget.

A politikus kiemelte: embercsempészeket enged szabadon Magyarország, pedig nem szabadna, a magyar határokat meg kell védeni. Arról is beszélt, hogy a kormány kiskapukat nyitott a migránsoknak, és így elveszik a magyar emberektől a munkát, ez veszélyes, a migránsmunkások betelepítését meg kell állítani. A Jobbik örül neki, hogy a visszavonták a vendégmunkástörvényt, de ettől függetlenül nem lehet hinni a kormányoldalnak.

Azt is mondta, hogy ha a kormány terve sikerül, akkor az is megtörténhet, hogy a megafonos Rákay Philipet Rákay Filippínónak fogják hívni. Lukács László György hangsúlyozta: a gazdasági migráció semmilyen előnnyel nem jár Magyarország számára.

Rétvári Bence államtitkár felsorolta, hogy a Jobbik elnöke, Gyöngyösi Márton miket támogatott európai parlamenti képviselőként, illetve miket nyilatkozott: segíteni kell a menekülteket; harcolni kell a populizmus ellen, és ezért együtt kell működni az EU-val; nincs más megoldás, menedékjogokat kell adni a szír bevándorlóknak.

Az államtitkár felidézte, hogy a jobbikos politikus 5 évvel ezelőtt azzal fenyegette a választókat, hogy ha Orbán Viktor diadalmaskodik, akkor nagyon nagy veszély jön: drótakadályokkal szabdalt Európa lesz. Rétvári Bence szerint Gyöngyösi Márton nem támogatta a kerítést, de megszavazta a kvótákat és a migránspaktumot. Azt is elmondta, hogy a magyar származású embercsempészek börtönben vannak, akik nem azok, azok pedig ne a magyar adófizetők pénzéből legyenek börtönben. Lukács László Györgyöt hivatásos orvosexportőrnek nevezte, és ezért az államtitkár szerint csak nevetni lehet azon, amit a vendégmunkásokról mondott.

Ki kinek az érdekeit képviseli?

Hát jó, b*sszus

– kezdte a felszólalását a momentumos Lőcsei Lajos („Hú, ezt nagyon elb*sztam!” – fejezte be egy felszólalását nemrégiben Gelencsér Ferenc, a Momentum frakcióvezetője), aki a képviselők és helytartók különbségéről beszélt, utóbbiak szerinte „Orbán önös politikájának végrehajtói”. Arról beszélt, hogy az alsózsolcaiak nem kérnek az akkumulátorgyárból, és a választókerület fideszes képviselője, Csöbör Katalin nem kérte ki a helyiek véleményét, a korábbi lakossági fórumokra nem ment el, egy október elejei fórumon pedig mellébeszélt, ködösített, miközben 3100 aláírás gyűlt össze az akkuberuházás ellen.

Mit csinált a 3100 aláírással, kinek képviseli az érdekeit?

– tette fel a kérdést Lőcsei Lajos.

Dömötör Csaba államtitkár emlékeztetett rá, hogy Csöbör Katalin többször is választást nyert, ugyanakkor a Momentum még nem nyert kormányzati pozíciót, és annak jó oka van.

Kit képviselnek Önök?

– kérdezett vissza az államtitkár, aki hozzátette: a külföldi támogatások beépültek az ellenzék minden egyes állásfoglalásába, és ezért szerénységet kérne a helytartó szó használata miatt.

Dömötör Csaba elmondta: a kormány azért dolgozik, hogy minden térségben olyan beruházások legyenek, amelyek munkahelyeket teremtenek. Szerinte a történészek dolga lesz, hogy pontosan mikor is lett a baloldal munkaellenes. Azt is mondta, hogy „nincs új a dolláros nap alatt”, az ellenzék a külföldi érdekek helytartója.

Mikor jön a nyugdíjemelés?

Gurmai Zita, az MSZP képviselője azt a kérdést feszegette, hogy miért kell még egy hónapot várni a nyugdíjemelésre. Szerinte a novemberi emelés megkésett és kevés is, a törvény nem zárja ki, hogy előbb emeljen nyugdíjat a kormány. Arról is beszélt, hogy Orbán Viktor szavai fenyegetésként is értelmezhetők: ha a nyugdíjasok nem a Fideszre szavaznak, akkor nem lesz nyugdíjemelés. Gurmai Zita hangsúlyozta: a nyugdíj nem adomány. Azt is mondta, hogy a miniszterelnök a belső zsebében több pénzt tart, mint amennyit a nyugdíjasok kapnak.

Tállai Sándor államtitkár szerint Gurmai Zita felkészültsége hiányos, a jövőben inkább más témákat válasszon, mert nem tud szembenézni azzal a ténnyel, hogy a Fidesz-kormány 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal: megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét. Ezt a kormány teljesítette is, a mostani emelés is meg fog történni novemberben. A kormány tartotta a szavát, megvédte a nyugdíjasokat a bajban is. Ha ezt 2010 előtt is megtette volna a kormány, akkor nem fordulnak el a baloldaltól.

Leleplezés vs. rendkívüli báj

Varju László, a DK képviselője felidézte, a kormány egy éve jelentette be a rezsicsökkentés eltörlését, vagyis a hétszeres rezsiemelést. A DK a magyarok millióinak fogja elmondani, hogy Orbán Viktor miatt magas a rezsi, a képviselő egyébként egy „Leplezd le Orbánt” feliratú pólóban mondta el a felszólalását. A DK szerint a kormány ötszörös extraprofitot szed minden köbméter gázon a magyaroktól. Varju László követelte, hogy adják vissza a pénzt a magyaroknak. Többek között azt is mondta: amit a kormány csinál, az a DK szociáldemokrata politikájának az ellentéte, „fizessenek a milliárdosok”, a kormány fizesse vissza az extraprofitot; a DK igazságos, az emberek államát teremtené meg a szociáldemokrata fordulattal.

Koncz Zsófia államtitkár szerint van annak egy rendkívüli bája, amikor energiaárakról beszélnek a DK-sok, mert amikor 2010 előtt kormányoztak (még MSZP-sként), akkor tizenötször emelték az energiaárakat. „Jó lenne, ha inkább a magyar emberek mellett kardoskodnának Brüsszelben” – jelentette ki az államtitkár. Emlékeztetett rá, hogy az Európai Bizottság nemegyszer támadta már meg a rezsicsökkentést, hogy a kormány ne tudjon segíteni a magyar embereknek. A Bizottság most azt szeretné, hogy maga dönthesse el, mikor van energiaválság (vagyis mikor jár rezsicsökkentés), és a baloldal, beleérte a DK-t is, támogatta ezt a javaslatot.

„Ezt így hogy?”

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője Magyarország függetlenségről és szuverenitásról, békéről, szabadságról, illetve illegális migrációról beszélt, amely az instabilitás talaját szüli. A KDNP arra kérte a kormányt, hogy védje meg Magyarország határait, a migránskvótát ne támogassa, védje meg a kulturális szuverenitását az országnak, következetesen álljon ki a helyes migránspolitikája mellett.

Dömötör Csaba államtitkár elmondta: a háború terheit leginkább Európa viseli, az energiaárak tartósan magasak maradnak, és ez versenyképességi hátrányt okoz. Az uniós kassza kiürült, mert ukrajnai fegyverküldésre költötték, és most úgy kérnek többletforrásokat, hogy Magyarország még nem kapta meg a neki jogosan járó pénzeket. „Ezt így hogy?” – kérdezte Dömötör Csaba, aki azt monda, hogy sokfrontos küzdelemben kell helytállni: távol kell tartani a háborút, küzdeni kell az inflációt ellen, védeni kell a határokat, akkor is, ha ehhez az ellenzéktől semmilyen segítséget nem kapnak.

„Lassan európai érték lesz a korrupció”

Varga Judit korábbi miniszter, a Fidesz országgyűlési képviselője, az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke a brüsszeli korrupcióról, Eva Kaili, az Európai Parlament volt alelnökének ügyéről beszélt. Elmondta, hogy felfüggesztették az eljárást, mert Eva Kaili szerint megsértették a személyiségi jogait. Varga Judit hihetetlennek nevezte, és azt is megjegyezte: „lassan európai érték lesz a korrupció”.

Arról is beszélt, hogy Brüsszelnek csak látszatmegoldásai vannak az európai korrupcióra, „vajúdtak a hegyek, és egeret szültek”, még nagyobb problémák gerjesztésével tud gondolkodni Brüsszel. Varga Judit azt ígérte, hogy a magyar soros uniós elnökség az uniós intézmények működésén is számon fogja kérni a jogállami elveket. Azt is mondta: itt az idő, hogy új időszak kezdődjön, és elzavarják a baloldali politikusokat, a helyükbe konzervatív többséget állítsanak, hogy egy erős, keresztény Európa legyen.

Zsigmond Barna Pál államtitkár kijelentette: azon se lepődnénk meg, ha kiderülne, hogy a baloldal eladta a csillagokat is az EU zászlajáról. Sérelmezte, hogy Brüsszel visszatartja az országnak jogosan járó fejlesztési forrásokat, fokozódik a háborúpárti baloldal nyomása, mondvacsinált feltételeket találnak ki, illetve a hazai és a brüsszeli baloldal egy kottából játszik, de a nemzeti kormány mindig is az emberek érdekeit fogja képviselni.

