Megnyílt a Mammut SegítőPont, túl sok volt a tragédia

Átadták a Mammut SegítőPontot, ahol ingyenesen nyújtanak segítséget a szakemberek a lelki krízissel küszködőknek. Az intézkedést a II. kerületi önkormányzat a bevásárlóközpont üzemeltetésével közösen azért vezette be, mert az elmúlt 13 évben 7 ember is öngyilkos lett a plázában.

„Sokszor a legnehezebb annak felismerése és elfogadása, hogy valakinek segítségre van szüksége. A következő lépés, hogy segítséget kérünk. Mi ezt tettük könnyebbé, elérhetőbbé a Mammut SegítőPont létrehozásával” – írta Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere Facebook-oldalán annak alkalmából, hogy megnyílt a bevásárlóközpontban az új szociális tanácsadó központ.

A SegítőPont lakóhelytől függetlenül ingyenesen biztosít mentálhigiénés, áldozatsegítő és szociális tanácsadást azoknak, akik lelki nehézségekkel küzdenek.

Szakemberek segítenek

„Senki sem maradhat egyedül a problémájával. Megoldásnak, segítségnek vagy kezelésnek léteznie kell, méghozzá elérhető közelségben”

– fejtette ki Őrsi Gergely.

A központ minden pénteken 11:00 és 19:00 között várja a rászorulókat. Az ingyenes konzultációra bárki jelentkezhet személyesen a helyszínen vagy a mammutsegitopont@gmail.com e-mail-címen.

A SegítőPont üzemeltetése több szakmai szervezet részvételével valósulhat meg. Támogatást nyújtanak az Igazságügyi Minisztérium Áldozatsegítő Központ munkatársai, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) munkatársai, valamint a II. Kerület Önkormányzata által delegált szakemberek, a II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai, a Szent Ferenc Kórház munkatársai és Bihari Viktória.

Mindenki számára elérhető a lelki segítség

A SegítőPont működéséről a Mammut Bevásárlóközpontban több helyszínen is elérhetők a szükséges információk, illetve a bevásárlóközpont weboldalán és Facebook-oldalán is bárki tájékozódhat róla. Emellett a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) 24 órás ingyenes telefonos elérhetőségein (116-123 vagy 06-80-810-600) is bármikor segítséget lehet kérni, amiről tájékoztató matricák kerültek kihelyezésre a bevásárlóközpont területén.

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, ez év augusztusától több óvintézkedést is bevezetett a bevásárlóközpont üzemeltetése a főváros II. Kerületének Önkormányzatával együttműködve a helyszínen történt halálesetek miatt. Ezek között szerepelnek fizikai változtatások, melyek építészeti előkészítését már elindították augusztusban, továbbá már korábban eltávolítottak minden olyan tárgyat (padokat, virágládákat), ami megkönnyítheti vagy bátoríthatja a magasabb szinteken a korláton való átmászást, és a biztonsági szolgálatot is felkészítették a tragédiák megelőzésére.

Az elmúlt 13 évben hét olyan ember volt, aki a pláza emeletéről levetve magát lett öngyilkos.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.