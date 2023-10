Eldőlni látszik az ellenzéki térfél egyik nagy kérdése

Tordai Bence úgy látja, hogy az elmúlt időszak – például az energiaválság és az akkumulátorgyárak ügye miatt – a zöldpártok kezére játszott, „intellektuális felzárkózás indult meg az önmagukat más eszmeáramlatokhoz sorolók körében is”.

A párt társelnöke hangsúlyozta, a Párbeszédnek egyértelmű zöldvíziója van, középpontjában egy igazságos átmenettel a jelenből a fenntartható jövőbe. A legkomolyabb akadálynak ebben Magyarországon az Orbán-rendszert nevezte, ami nem kizárólag politikai, hanem társadalmi és gazdasági jellegű is.

Vállaljuk a rendszerellenzékiséget és a radikalizmust

– húzta alá Tordai Bence, hozzátéve: az aktuális ügyek mellett az olyan témákat, mint az alapjövedelem, a négynapos munkahét, valamint a vagyonadó – amihez hasonló javaslattal állt elő a DK is – sem engedték el.

A Párbeszéd mint békebíró?

Tordai Bence az önkormányzati választásról elmondta, Karácsony Gergely főpolgármesternek az ellenzéki oldalon nincs kihívója, és valószínűleg a kormányoldalról sem akad legyőzője. A Párbeszéd az egyik motorja annak, hogy az önkormányzati választáson mindenhol egy ellenzéki induló legyen a kormánypártok jelöltjeivel szemben, sőt, ebben sokszor „békebíró, közvetítő szerepet” visznek, jellemzően a Momentum és a Demokratikus Koalíció feszül egymásnak.

Az egyik legnagyobb eredmény az lehet, ha néhány olyan nagyváros, mint Debrecen és Győr átjönnek a szabad városok táborába

– vélekedett a párt társelnöke, aki azt is közölte, vannak olyan városok, ahol a Párbeszédnek van a legjobb jelöltje, vagy a többi párt nincs annyira jelen. Valamennyi régióban lehetnek olyan városok, ahol ők adhatják a közös jelöltet, akár megyei jogú városokban is. Minden jelentős városban és budapesti kerületben ott lennének, arra számítanak, hogy ezt sikerül is elérni.

A zöld értékvilágukból fakadó programot, amit megvalósítanának, Zöld Minimum néven foglalták össze, erre szerződnének a többi ellenzéki párttal. A Zöld Minimum 14 pontból áll, köztük olyanokkal, mint: „A települést érintő minden döntésem során, így a településen megvalósuló beruházások és iparfejlesztés vonatkozásában is a környezeti biztonság és az emberi életminőség szempontjait tekintem elsődlegesnek”, valamint „önkormányzati munkám során kiemelten fontos partnernek tekintem a civil szervezeteket, támogatom és ösztönzöm a helyi társadalom önszerveződését”.

Nem lesz zöldlista?

„Az EP-választás kritikusan fontos lesz Európában” – vette át a szót Jávor Benedek. A Párbeszéd EP-listavezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy 2019 óta volt koronavírus-járvány, jelenleg is zajlanak háborúk, valamint itt a klímaválság is, ezért Európában új világra kell döntéshozókat választani.

Jávor Benedek szerint ahhoz, hogy Európa megtartsa vezető szerepét a nemzetközi klímapolitikában, a zöldpolitika megerősödésére van szükség, ugyanakkor látszik, hogy a zöldátállás Európában sem lesz konfliktusmentes.

A kampánytervezésnek úgy indultak neki, hogy a lehető legerőteljesebb magyar zöldképviselet legyen az Európa Parlamentben. Ennek eszközének tartják, ha azok a politikai és társadalmi erők, amelyek hasonlóan gondolkodnak, egyesítik energiáikat, céljaikat, és közösen lépnek fel.

Jávor Benedek kifejtette, hogy az LMP-vel intenzíven zajlottak a tárgyalások, de egyre kevésbé látszottak eredmények,

végül két hete az LMP delegációja egyértelművé tette, hogy ők nem érdekeltek a továbbiakban a közös listáról való gondolkodásban.

Ungár Péter, az LMP társelnöke – szintén egy háttérbeszélgetésen –, október elején úgy fogalmazott, hogy „elhunytak a tárgyalások”.

Jávor Benedek világossá tette, sajnálattal, de tudomásul veszik az LMP döntését, ugyanakkor jelezte: a felmérések is azt mutatják, hogy a magyar választók jelentős része zöldidentitású, megszólításukra és mobilizálásukra hiteles zöldalternatívára van szükség.

Szabó Tímea frakcióvezető azért látja még esélyét a zöldpólus létrejöttének, a Párbeszéd nyitva hagyja ezt az ajtót. A Momentum és a Párbeszéd között is voltak tárgyalások, de jelen állás szerint önállóan indul a zöldpárt.

A Párbeszéd az EP-választási kampányban arra koncentrál majd, hogy pozitív zöld víziót mutasson az embereknek Magyarországról és Európáról. „A magyar kormány élesen szembemegy mindenféle fenntarthatósági elképzeléssel” – jegyezte meg Jávor Benedek, hozzátéve: ez a magyar társadalom jövőjének biztonságát veszélyezteti, mert Magyarország az egyik leginkább kitett terület a klímaváltozás következményeinek.

Jávor Benedek elismerte, hogy Európának sok szempontból változnia kell, változik is, sőt sokak várakozásával ellentétben erősödött az Európai Unió, olyan új eljárások, eszközök születtek, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak, például a korrupciós folyamatok visszaszorítására, elsősorban a magyar kormány miatt.

A párt EP-listavezetője is kiemelte, nem hisznek a mérsékelten ellenzéki szerepben, mert „a kormány stratégiai és történelmi tévútra viszi az országot. Ezzel a rezsimmel szemben egyértelműen meg kell fogalmazni a szembenállásunkat. Ez nem automatizmusként folytatott orbánozás, alternatívákat kell letenni az asztalra, amelyek jobb, igazságosabb, fenntarthatóbb európai Magyarországról szólnak”.