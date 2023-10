Elhunyt tárgyalásokról és varázsdobozos ügyről beszélt Ungár Péter

A felmérések azt mutatják, hogy az LMP támogatottsága a megyei jogú városokban a legmagasabb, 5-7 százalék körüli, a párt ezért is számít arra, hogy a 2024-es választások után több képviselőjük, polgármesterük lehet, mint most – mondták a párt politikusai az újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen. Kanász-Nagy Máté azt is elárulta, cél, hogy főpolgármester-helyettesi szinten is jelen legyenek a fővárosi vezetésben.

Kanász-Nagy Máté kitért arra is, hogy az európai parlamenti választási kampányuk egyik fő vonala az akkumulátorgyár-építések elleni tiltakozás lesz. Az LMP egyébként úgy látja, hogy az európai akkumulátorgyártás és az e-mobilitásra történő átállás centrum–periféria helyzetet hozott létre, a periféria kapja a környezetszennyező gyárakat.

Ungár Péter az EP-választással és a Párbeszéddel történő közös listás indulásról úgy fogalmazott, hogy

elhunytak a tárgyalások.

Valós probléma a „varázsdobozos” ügy

Az LMP társelnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy több uniós országban erősödnek a jobboldali, akár szélsőséges pártok, amelynek következtében az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsalád akár a harmadik legerősebb is lehet az Európai Parlamentben.

Ungár Péter úgy gondolja, rossz válasz, hogy „antifasiszta népfrontot” hozzanak létre, a bajok egyik fő okának tartja, hogy az Európai Unió vezetői nem az embereket képviselik, többek között Ursula von der Leyenre, az Európai Bizottság elnökére senki nem szavazott.

A politikus megjegyezte, hogy az ellenzék pártjai is rossz válaszokat adnak, a negyedik kétharmad után az állandó orbánozás sehova nem vezet, Orbán Viktor helyett ügyekkel kell foglalkozni. Ungár Péter rámutatott, hiába várják, hogy az Európai Unió vezetői lesznek a megmentők, példaként említve, hogy a Financial Times értesülése szerint belátható időn belül folyósíthatják az uniós források egy részét.

A párt politikusai beszéltek arról is, hogy Karácsony Gergely támogatásáról még nem döntöttek, a főpolgármester tevékenységének megítélését inkább pozitívnak, ugyanakkor hullámzónak nevezték. Ungár Péter leszögezte, hogy valós probléma az ötszázmilliós „varázsdobozos” ügy. A társelnök reméli, hogy azok, akik Karácsony Gergely mögött állnak, tisztázzák majd, hogy mi történt.