A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozása mellett az OTP Bank is feljelentést tett a 99 Mozgalom finanszírozási ügyében – értesült elsőként a Magyar Nemzet. A feljelentésről szóló dokumentum szerkesztőségünkbe is eljutott.

A feljelentésből kiderült, hogy a Karácsony Gergelyt támogató mozgalom számlájára 526 millió forint érkezett annak megnyitása óta. A pénzügyeket kezelő Perjés Gábor többször is olyan jegyzőkönyveket adhatott át az OTP-nek, amelyek adománygyűjtő ládák felnyitásáról szóltak. A korábban nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésben is hasonló összeg szerepelt, erről itt írtunk bővebben.

A dokumentum szerint az OTP a sajtóban megjelent hírek után rendelt el belső ellenőrzési vizsgálatot. Az adománygyűjtés alapvetően külföldön élő magyar személyektől történt, körülbelül 30×30×30 centiméteres nagyságú adománygyűjtő ládákban.

A teljes méretért kattintson!

A teljes méretért kattintson!

A teljes méretért kattintson!

A jegyzőkönyvek állítása alapján ezekbe két-háromezer bankjegyet, egy esetben pedig 3811 bankjegyet préseltek be. A feljelentésben viszont az áll, hogy

a ládába a tetején található résen keresztül bankjegycsomagok nem helyezhetők el, ugyanakkor megállapítást nyert, hogy a behozott bankjegyek többsége – elsősorban az euróbankjegyek – újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak, és összetapadtak (mintha a nyomdából kikerülve nem használták volna azokat).

Álláspontjuk szerint a csomag típusú elhelyezés fizikailag kizárja a szóban forgó ládákba történő pénzek belehelyezését. A belső ellenőrzési vizsgálat azt is megállapította, hogy a jegyzőkönyvek többségén a „forintbankjegyeken kívül csak 50 és 100 eurós címletű bankjegyek szerepeltek, ráadásul két jegyzőkönyvön megegyező darabszámú a 100 EUR bankjegyek száma”. További megállapítás, hogy „csak egy esetben volt angol font is a bankjegyek közt, és abból is kizárólag 50 fontos bankjegyek”.

A feljelentés szerint a befizetések rendre megegyeztek a közvetlenül a befizetést követően az egyesület egyik kiemelt partnere részére történő átutalások összegével.

Az indoklást azzal zárták, „felmerül a gyanú, hogy a 99 Mozgalom Egyesület által bankunk részére – forrásigazolás céljából – megküldött jegyzőkönyvek tartalma nem felel meg a valóságnak, ezáltal megtévesztették a bankot oly módon, hogy a befizetett összegek tényleges, valódi forrását nem jelölték meg, azt nem hozták a pénzintézet tudomására, ezáltal a bank nem tudott hitelt érdemlően meggyőződni a befizetett összegek valódi forrásáról”.

Lapunk megkeresésére az OTP csupán annyit válaszolt, hogy „az Önök által jelzett témában nem tudjuk munkájukat segíteni.” Kérdéseket küldtünk Karácsony Gergely részére is, egyebek mellett arról érdeklődve, hogy fenntartja-e azt az álláspontját, hogy mikroadományok érkeztek a 99 Mozgalom OTP-s bankszámlájára, és minden jogszerűen történt. Amennyiben a főpolgármester válaszai megérkeznek, cikkünket bővítjük.