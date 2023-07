Miről szólnak az ellenzéki kampány ügyében nyilvánosságra hozott titkosszolgálati dokumentumok?

Márki-Zay Péter korábbi ellenzéki miniszterelnök-jelölt, hódmezővásárhelyi polgármester maga ismerte el, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom a tavaly áprilisi országgyűlési választás előtt az Egyesült Államokból is kapott támogatást. A politikus több nyilatkozatában leszögezte, hogy betartották a vonatkozó törvényeket, és a szövetségben induló hat ellenzéki párt nem kapott az összegből. A pártvezetők azt állítják, hogy a támogatás tényéről sem tudtak.

Tavaly novemberben tették közzé az első, titkosítás alól feloldott dokumentumot Márki-Zay Péterék kampánytámogatási ügyében, ebben a konkrét összegekről így fogalmaztak:

Az átiratban az is szerepelt, hogy

A levélben arról is írtak, „tervszerű folyamatra utal az is, hogy amint az AD 2022. február 24-én megkezdte működését és deklarálta céljait, az első utalást már 2022. március 1-jén teljesítették az Oraculum 2020 Kft. számára (aznap összesen 684 672 amerikai dollár összegben). Az Oraculum 2020 Kft. a számára juttatott összegekből 324 millió forintot utalt át a DatAdat Professional Kft.-nek, amely így – a már említett közvetett és közvetlen támogatásokkal együtt – összesen 483,7 millió forint juttatásban részesült.”

A második, 2023 januárjában nyilvánosságra hozott átiratban már azt rögzítették, „a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy az Action for Democracy által nyújtott pénzügyi támogatás végösszege 3 174 076 395 Ft, mintegy 160 millió forinttal több a korábbi tájékoztatásban szereplő összegnél”.

Ráadásul további összeget is találtak: „Az utalásokkal érintett cégek közül a legtöbbet – a források 34 százalékát, összesen 1 082 864 792 forintot – az Oraculum 2020 Kft. Kapta, amely gazdasági társaság »Ez a lényeg« néven működő portálok kiadó. A cég egy másik, az AD-vel azonos célokkal működő svájci bejegyzésű alapítványtól további, közel 900 millió forintot kapott. Erre figyelemmel a Magyarországra érkezett külföldi pénzügyi támogatások összege meghaladhatta a 4 milliárd forintot.”

A Nemzeti Információs Központ januári dokumentumában úgy vélekedtek, hogy

a NIK összefoglaló értékelése szerint a külföldi politikai szervezet által a magyar választások időszakában Magyarországra utalt támogatás a magyar választások befolyásolását szolgálta. Ez egyértelműen Magyarország szuverenitásának megsértését jelenti, egyúttal felveti a vonatkozó magyar jogszabályok megsértésének gyanúját is.

A kitakart részekkel együtt 52 oldalas összefoglaló jelentés következtetéseiben – amely pontosan egy hete olvasható nyilvánosan – kifejtették:

Arról is írtak, hogy „a rendszer zárt és a politikai nézetek szerint meghatározott. Mindez alapvető jellemzője az ökoszisztéma egészének és egyes szereplőinek egyaránt.”

A zárt jelleg példájaként említik, hogy „az amerikai pénzügyi források egy részének elosztásában érdekelt – aktuálisan a DatAdat-csoporthoz köthető – személyi kör lényegében azonos céllal, de más konstrukcióban már megjelent a 2014-es választások alkalmával és a NED támogatásával”.

A jelentés szerint az érintett külföldi szervezetek a 2022-es választási támogatásokon túlmenően megjelennek a hazai civil szféra és média finanszírozói között.

– húzták alá a dokumentumban.

A 99 Mozgalom Egyesületről, amely Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt aspiránsi kampányát támogatta az előválasztáson, azt írják a jelentésben, hogy „a DatAdat Professional Kft. Számlaforgalmi adatainak vizsgálata alapján a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület összesen 616.553.248 Ft értékben rendelt meg szolgáltatásokat a cégtől. A megrendelések több mint 90 százaléka Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti visszalépését követően realizálódott. A megrendelések fedezetét a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület saját forrásból biztosította. A Mozgalom számlájára egyetlen befizetőként Perjés Gábor azonosítható.”

A számlára érkező befizetések listáján forintban, euróban, valamint fontban megadott összegek is szerepelnek. Perjés Gáborról itt írtunk bővebben.

„Bármit is állít a lakájmédia, még a propagandaminiszter irányítása alatt működő titkosszolgálat sem tett olyan állítást a jelentésében, ami szerint a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület adományai külföldről származtak volna” – reagált a jelentésre Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerint a tény az, hogy

az egyesület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zárt adománygyűjtő láda útján gyűjtött mikroadományokat. Ezeket az adományokat az egyesület ügyvezetője fizette be az egyesület bankszámlájára a jogszabályi követelményekkel összhangban. Ez onnan is tudható, hogy benne van a nyilvános beszámolóban. Nagy titkosszolgálati akciót igazán nem igényel. De azt még a titkosszolgálati jelentés is rögzíti, hogy az adományok között dollár nem volt. Igaz, rubel se.