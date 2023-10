Azért szúrta szíven beteg feleségét egy újbudai férfi, hogy „ne szenvedjen”

Szíven szúrta nejét, az ereit is felvágta, majd magával is végezni akart egy 78 éves férfi Újbudán. A szomszédok szerint az idős pár mindkét tagja nagyon beteg volt, ezért már hónapokkal ezelőtt eltervezték a közös öngyilkosságot, mert nem akartak kórházba kerülni. Most az is kiderült, hogy alkoholt ittak a történtek előtt, így a férfi nem emlékszik arra, hogy szíven szúrta feleségét.