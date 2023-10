Gyurcsány Ferenc: A terrorveszélyt részben a magyar kormány idézi elő

„Ismét rosszabb hely lett a világ, és mi szeretnénk egy nyugodtabb helyet. Egy pocsékabb hely azóta, mióta zajlik egy újabb háború Izrael és a Hamász között. Ráadásul azzal, hogy tegnap megöltek két embert Brüsszelben, egy picikét a sajátunknak is érezzük még jobban ezt a tragédiát” – mondta TikTok-videójában Gyurcsány Ferenc.

A volt miniszterelnök szerint őket fogja vádolni a kormányoldal: „Arra számítok képviselőként, politikusként, hogy dőlni fog a vád, hogy mi, meg én személyesen engedjük be a terroristákat, és mostantól kezdve mi még nagyobb bajban vagyunk magyarok, mert itt vannak ezek az átkok, mint én. Pedig nem ez a helyzet. Az a helyzet, hogy nem mi engedtük ki az embercsempészeket a börtönből. Nem mi tettük nekik lehetővé, hogy hozzanak be mindenfajta ellenőrzés nélkül bárkit. Százakat is, ezreket ez a kormány, ez a kormányfő engedett ki”.

Ma, ha van aki a magyarok biztonságára veszélyt rejt, az az a kormányfő, aki kinyitotta a börtönök ajtaját, aki kiengedte az embercsempészeket, akik itt maradtak, aztán kimennek és hozzák majd újra a menekülteket. Ha van terrorveszély körülöttünk, akkor ezt a terrorveszélyt részben a magyar kormány, részben a miniszterelnök felelőtlensége, önzése, meggondolatlansága, nem tudom mi idézi elő

– vélekedett Gyurcsány Ferenc, leszögezve: „Nem kiengedni kell az embercsempészeket, hanem be kell őket csukni, hogy mi nyugodtabban aludhassunk”.