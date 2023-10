A bíróság is megerősítette, hogy jogsértő volt Tordai Bence építkezése

Jogellenesen és szabálytalanul építkezett Tordai Bence – a Fővárosi Törvényszék megerősítette a kormányhivatalnak álláspontját – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala.

A közlemény felidézi, hogy a Fővárosi Kormányhivatal korábban azért utasította el a Párbeszéd politikusának második kerületi ingatlanára a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmét, mert – ahogy azt a bíróság is megállapította – az országgyűlési képviselő egyszerű bejelentés alapján történt építkezése jogsértő volt.

A kormányhivatal döntését Tordai Bence a bíróságon megtámadta, azonban a Fővárosi Törvényszék keddi ítéletével megerősítette a kormányhivatal álláspontját, miszerint jogellenes tényt (jogszabályba ütköző építkezést) nem lehet hatósági bizonyítvánnyal igazolni – írja az MTI.

Az alapokig visszabontották a falakat

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, a kormányhivatal vizsgálata megállapította, hogy egyes falakat az alapokig visszabontottak, bizonyos helyeken még a régi alapot is elbontották, miközben a tervdokumentációban nem ez szerepelt. Tordai Bence a kerületi építési szabályzat ellen is vétett, ugyanis az előírás alapján az ingatlanon önálló épület nem létesíthető a hátsó kertben, kivéve, ha azt a kiegészítő előírás megengedi, ám ez esetben nincs szó ilyesmiről. A szabálytalan építés miatt a kormányhivatal az elutasító határozat kiadásával egyidejűleg építésfelügyeleti eljárást indított. A hatósági bizonyítvány kiadásának megtagadásáról szóló döntést támadta meg korábban a Párbeszéd társelnöke.