Ismét kordonbontó akciót tartott a Momentum

Szerda reggel ismét szétszedték a Budai várban a Karmelita kolostor előtti kerítést, Hadházy Ákos is részt vett az akcióbam, amiről videót is közzétettek.

„Kordonbontás rendszerbontás. Ennek a kordonnak itt nincs jogalapja, mást mond az összes hatóság. Ma is tiltakozunk a kormány hazugságai ellen és kiállunk 7 pontos követelésünk mellett” – közölte Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke. Hozzátette: miután kiderült, hogy szó sincs építkezésről, a kerítések mégis maradtak. „Bár a hatóságok a Színház utcát kiszolgálóterületnek tekintik, de azt nem lehet lezárni” – emelte ki a pártelnök.

Követeléseiket Orbán Viktornak akarták odaadni, de a miniszterelnök épp külföldön tartózkodik huzamosabb ideig, ezért a Karmelita kolostornál a rendőri sorfal előtt olvasták fel azokat. A mostani tiltakozásnál az utolsó pont volt a fókuszban:

Követeljük a természeti környezetünk és a jövő generációinak védelmét, fenntartható klíma- és gazdaságpolitikát.

A kerítés bontásában Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is részt vett, csakúgy, mint korábban, az akcióról a Facebookon posztoltak egy videót. A tavaszi nagy kordonbontáson könnygázt vetettek be a rendőrök, akkor is voltak diákok a tiltakozók sorában, ahogy most is. Egy hónapja a visszaállított kerítést újra szétszedő Hadházy Ákost a rendőrök leteperték, később pedig felbújtóként 300 ezer forintos pénzbírságot szabtak ki rá.

Erre akkor Gelencsér Ferenc a következőkkel reagált: a rendszernek nincs mersze ahhoz, hogy egy egész frakciót megbüntessen a tiltakozás miatt. Az október 18-ai Karmelita előtti akció különösebb incidens nélkül véget ért. Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezető-helyettese lapunknak korábban azt mondta, hogy amíg áll a kordon, addig folytatni fogják a bontást.