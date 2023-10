Egy börtönben ül Lagzi Lajcsi a veronai buszbaleset sofőrjével

Hatéves szabadságvesztét idén kezdte meg a veronai buszbaleset vétkes vezetője, ugyan az ítéletet Olaszországban mondták ki, de V. János kérésére Magyarországon töltheti le büntetését – írja a Bors.

Mint azt korábban megírtuk: tavaly decemberben Galambos Lajos víz-, gáz- és áramlopási ügye miatt jogerősen 3 év 6 hónap börtönbüntetést kapott, 4 évre eltiltották a közügyektől, valamint a több mint 4 milliós bűnügyi költséget is neki kell fizetnie. Megromlott egészségi állapota miatt azonban április 26-ig el tudta halasztani a bevonulást.

A lap szerint mivel mindketten ugyanabban a büntetés-végrehajtási intézetben vannak, a baracskai fogház falain belül akár találkozhattak is, mivel körletükben szabadon mozoghatnak napközben. A legenyhébb büntetésvégrehajtási fokozat azt is lehetővé teszi számukra, hogy akár egymás cellájába is mehetnek kártyázni, sakkozni, beszélgetni. A fogházban ülők időnként eltávozásra is kaphatnak engedélyt, például családi események, ünnepek alkalmával, és akár a rácsokon kívül is vállalhatnak munkát – részletezi a lap.

Öt évig zavartalanul élt a sofőr

Mint ismert, 2017. január 21-re virradó éjjel a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium egy diákcsoportja autóbusszal utazott hazafelé egy franciaországi sítáborból. A buszon több mint ötvenen voltak, többségük 14–18 éves diák. A jármű Verona közelében az autópályán balesetet szenvedett és kigyulladt. A tragédiában 17-en meghaltak és több mint húszan megsérültek.

Az olasz törvényszék 2021 októberében meghozott másodfokú ítélete szerint a tragédiáért felelős buszsofőrre hat év letöltendő börtönbüntetést szabtak ki. A férfit azonban csak 2022. szeptember elején vették őrizetbe Békéscsabán, miután nem kezdte meg büntetésének letöltését. Helyette új életet kezdett, munkát vállalt, és a hírek szerint ismét sofőrként dolgozott. Letartóztatását követően kérelmezte, hogy Magyarországon tölthesse le a szabadságvesztését.