Tényleg betiltják Magyarországon az energiaitalt a 18 év alattiaknak?

Hollik István, valamint Nacsa Lőrinc KDNP-s országgyűlési képviselők október elején tettek javaslatot arra, hogy az energiaitalok vásárlása és fogyasztása 18 éves korig tiltásra kerüljön. A kérdéseinkre érkezett válaszokból kiderült: az ellenzéki oldalon is van támogatója az elképzelésnek.

„Gyakorló apaként jól látjuk, milyen veszélyek leselkednek a gyermekeinkre. Az egyik ilyen az energiaitalok gyermekek általi fogyasztása, sokszor napi fogyasztása. A Mentőszolgálat az elmúlt négy évben átlagosan évi száz olyan esetet rögzített, ahol 18 év alatti gyermeket energiaital miatt kellett kezelni” – fogalmazott Hollik István az október 3-án közzétett videóban.

A KDNP-s képviselő szerint „teljesen világos, hogy az energiaitalok fogyasztása 18 éves kor alatt egészségügyi kockázatot jelent, ezért úgy gondoljuk, ebben az ügyben lépnünk kell”.

Nacsa Lőrinc a videóban bejelentette:

Arra kérjük a frakciószövetségünket, hogy vizsgálja meg a javaslatunkat, egy olyan új szabályozás lehetőségét, amely alapján 18 éves korig – hasonlóan az alkoholhoz –, az energiaital vásárlása és fogyasztása is betiltásra kerül.

Már 2015-ben volt ilyen kérdés

Oláh Lajos, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője arra hívta fel lapunk figyelmét, hogy a témában az első írásbeli kérdését már 2015-ben feltette, amire Rétvári Bence államtitkár válaszolt.

2015-ben Oláh Lajos parlamenti írásbeli kérdés formájában arról érdeklődött, hogy „Van-e a kormánynak arra vonatkozó szándéka, hogy betiltsa az energiaitalok forgalmazását a hazai üzletekben a fiatalok számára?”.

Rétvári Bence akkori válaszában kiemelte, „a kormány elkötelezett a táplálkozás-egészségügyi szempontból kedvező összetételű élelmiszerek fogyasztásának ösztönzése, valamint az egészséges választékba nem illeszthető élelmiszerek árusításának korlátozása tekintetében. Ezt a célkitűzést szolgálja a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CILI. törvény is amelynek segítségével a bizonyítottan egészségügyi kockázatot hordozó élelmiszerek, így például a jelentős koffein-tartalmú illetve metil xantint és taurint tartalmazó energiaitalok fogyasztását – elsősorban a leginkább érintett fogyasztói csoportokban, az iskolás gyermekek, serdülők és fiatal felnőttek körében – kívánjuk visszaszorítani”.

Az államtitkár megemlítette azt is, hogy „nevelési-oktatási intézményben, valamint az intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken a Neta hatálya alá tartozó élelmiszer, így a törvényben szereplő meghatározás szerinti energiaital nem árusítható, továbbá ezek az élelmiszerek az intézményben, és az intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken nem fogyaszthatók”.

Oláh Lajos kifejtette, hogy Litvániában akkor korlátozták a fiatalok körében az energiaitalok vásárlásának lehetőségét, valamint több nemzetközi kutatás is azt mutatta, hogy a fiatalok közel 70 százaléka az energiaitalra egyszerű üdítőként gondol, tehát nincs tudatában annak, hogy az ilyen italok konkrétan mit tartalmaznak.

A DK politikusa 2018-ban is írásbeli kérdést tett fel, de hangsúlyozta, hogy nem kapott érdemi válaszokat, ezért is lepte meg a mostani kormánypárti javaslat. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a Demokratikus Koalíciónak mi az álláspontja a kérdésről.

Először jó lenne látni, hogy valójában milyen hatással van a fiatalokra az energiaital-fogyasztás, valamint látni kellene azt is, hogy pontosan mit tartalmaz a kormány előterjesztése, abban van-e valamilyen edukációs rész. Az edukációban jobban hiszünk, mint a tiltás erejében, de amíg nem láttuk az előterjesztést, addig nincs álláspontja a DK-nak

– szögezte le az országgyűlési képviselő.

Mi Hazánk: Támogatjuk a javaslatot

„A Mi Hazánk Mozgalom már idén januárban felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években a Fidesz-kormány az adófizetők pénzéből több mint 18 milliárd forinttal támogatta az energiaitalokat gyártó Hell Energy Magyarország Kft.-ét. Mi már akkor azt javasoltuk, hogy az energiaitalok dobozán – a dohánytermékekhez hasonlóan – tüntessék fel a káros hatásokat, korlátozzák a forgalmazást és a reklámtevékenységet, illetve mondja ki a kormány, hogy állami pénzből nem támogat egészségtelen élelmiszereket előállító cégeket” – húzta alá lapunk kérdésére a Mi Hazánk Mozgalom.

Így természetesen támogatjuk a javaslatot, amelyet mi kezdeményeztünk hónapokkal a Fidesz előtt. A Fidesz álszentségét mutatja tehát, hogy az adófizetők pénzéből támogatja az egészségtelen és gyerekekre veszélyes italok gyártását ahelyett, hogy helyben megtermelt, egészséges élelmiszereket a családok asztalára juttató magyar kisvállalkozásokat segítene

– emelte ki a párt.

Az LMP támogatja

Az LMP-től a következő választ kaptuk: „Az LMP - Magyarország Zöld Pártja támogatja, hogy a 18 év alatti fiatalok ne vásárolhassanak energiaitalt”.

A Párbeszéd a 14 év alattiaknál fontolná meg

„Orvosszakmai vélemények alapján megfontolandónak tartanánk egy 14 év alattiak számára előírt korlátozást. Önmagában, a megfelelő szemléletformálás nélkül azonban ez sem orvosolná teljes egészében a problémát. Egyúttal élünk a gyanúval, hogy a kormánypárti részről megfogalmazott javaslat hátterében NER-közeli üzleti csoportok konfliktusai állnak” – vélekedett lapunk kérdésére adott válaszában a Párbeszéd.

Jobbik: Célravezetőbb megértetni

A Jobbik szerint fontos kérdés foglalkozni „az egészségtelen termékek túlzott használatának és azoknak a gyermekekre gyakorolt hatásával, illetve a helyes következtetéseket levonva az ilyen termékek fogyasztásának csökkentését célzó javaslatokat, programokat javasolni”.

Ugyanakkor a Jobbik-Konzervatívok hisz abban, hogy „célravezetőbb megértetni, megismertetni az energiaitalok gyermekek általi túlzott hatásának káros következményeit a gyermekekkel és szüleikkel, mint a soha sem működő totális tiltásba és szigorú büntetések irányába elmozdulni”.

Kérdéseinkkel kerestük a Momentumot, valamint az MSZP-t is, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk válaszokat.

