A paprikás krumpliból levezethető a magyar energiabiztonság nagy kérdése?

Valóban megromlottak a V4-ek kapcsolatai? – tette fel az első kérdést Bendarzsevszkij Anton. Ungár Péter szerint nehéz azt állítani, hogy a kapcsolatok ne romlottak volna meg, ráadásul a V4-ek súlya, mint az unión belüli döntéshozatal egyik alapja szűnt meg.

„A V4 azért egyértelműen fontos Magyarország számára, mert az EU-ban a német-francia hegemóniát ezzel tudjuk leginkább ellensúlyozni, így már sokkal nagyobb érdekérvényesítési erőnk van, mint lenne önállóan” – mutatott rá Ungár Péter.

Az LMP társelnöke azzal folytatta, azért romlottak meg a V4-es kapcsolatok, mert az orosz-ukrán háborúban a magyar kormány véleménye érdemben eltér a többi régiós ország álláspontjától, Magyarország Oroszországgal sokkal barátibb hangot üt meg.

– jegyezte meg az LMP-s politikus.

Zsigmond Barna Pál úgy látja, a visegrádi együttműködés nem az adott pillanatnak szól, hanem hosszútávú együttműködés. A legnagyobb sikernek az uniós és a NATO-csatlakozást nevezte, ez megmutatta, hogy van egy olyan érdekközösség a négy ország között, amelyre lehet építeni, ez az EU-n belül is megnyilvánult, akár a német-francia vagy egyéb szerveződések ellen, akár konkrét térségi érdekek mentén.

Az együttműködésnek van egy stratégiai szintje, ami a modernkori történelemben is, és a múltban is sokszor nagyon jól működött. Voltak időszakok, amikor hullámzóan alakult. Van egy taktikai szint, ami kiszolgáltatott a mindenkori pártpolitikának, és voltak olyan csillagállások, amikor a politikai preferenciák találkoztak. Most valóban van egy picit enyhébb pillanata az együttműködésnek