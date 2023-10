Tovább drágulnak a gyászszertartások, szociális temetés viszont nem lesz

Átlagosan már 400 ezer forintnál is többe kerül Magyarországon egy koporsós temetés, de a hamvasztásos szertartás is közelít a 300 ezer forintos határvonalhoz. Az elmúlt években jelentősen nőttek a temetkezési költségek, miközben a szakma is egyre nagyobb problémákkal küzd. Az energiaárak mellett a béremeléseket is ki kell gazdálkodniuk.