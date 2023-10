Demszky rekordjára hajthat Karácsony, de nem lesz egyszerű dolga

Erős kijelentést tett egy vele készült interjúban Karácsony Gergely: saját szavai szerint Budapest főpolgármestere akkor lenne elégedett, ha jobban szerepelne a jövő évi választásokon, mint 2019-ben. Ha így alakul, akkor ez egyben azt is jelentené, hogy Demszky Gábor korábbi főpolgármester 1998-as rekordja is veszélybe kerülhet.

„Azzal lennék elégedett, ha jobban szerepelnék, mint 2019-ben. Arányában és szavazatmennyiségben is” – ezt mondta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere múlt héten, a Partizán című YouTube-csatornának adott interjújában. Bár a jövő júniusi választásokig még rengeteg dolog befolyásolhatja a voksok alakulását, megnéztük, hogy pontosan milyen számokkal lehetne elégedett a főpolgármester.

Milyen eredményt érhet el Karácsony?

Karácsony Gergely 2019-ben az ellenzéki összefogásnak köszönhetően alapvetően könnyedén nyerte meg a választásokat, hiszen több mint 353 ezer voksot gyűjtött be, amely a magas részvételnek köszönhetően közel 51 százalékos arányt jelentett. Ennél több szavazatot mindössze kétszer sikerült gyűjtenie a győztes jelöltnek, 1998-ban és 2006-ban Demszky Gábor tudott több vokssal nyerni. Előbb közel 374 ezer (58,22 százalékos szavazati arány), utóbbi alkalommal pedig több mint 362 ezer (46,86 százalékos arány) választópolgár húzta be az X-et az ő neve mellé.

Ha tehát Karácsony Gergely több szavazattal lenne elégedett – bár konkrét számokat nem mondott – feltételezhető, hogy Demszky valamelyik korábbi rekordját szeretné megugrani,

ami nem lehetetlen, tekintve, hogy az első helyhez 20 ezer új szavazóra lenne szüksége. Igaz, a mostani közvéleménykutatások szerint ettől még messze van, hiszen jelenleg 49-50 százalék körülire mérik Karácsony támogatottságát, kérdéses viszont, milyen részvétellel számolhatunk majd.

„Az, hogy ténylegesen mennyi szavazatot kap Karácsony a június 9-i választáson, függ az addig lezajló fővárosi politikai fejleményektől, az ellenfelektől – különösen a Fidesz jelöltjétől –, a részvételi aránytól, a kampányteljesítménytől. Ezek olyan, dinamikusan változó tényezők, amelyek lefelé és felfelé is alakíthatják a most hivatalban lévő főpolgármester támogatottságát. Az eddigi közvélemény-kutatási adatokból az látszik, hogy Karácsony Gergely jelenleg egyértelmű esélyese az önkormányzati választásoknak, a következő hónapok arról szólnak számára, hogy ezt az esélyt sikerüljön szavazatokra váltania” – mondta az Indexnek Nagy Attila Tibor politikai elemző.

Milyen részvételre lehet számítani?

„Az, hogy az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás egy napon van, érdemben növeli az ellenzék esélyét, mert a két tét együtt nagyobbnak fog számítani, és többen fognak szavazni. Azt gondolom, hogy egy nagyon magas részvétel lesz az önkormányzati választáson a korábbiakhoz képest” – így fogalmazott Karácsony Gergely az interjúban. Nagy Attila Tibor szerint az országgyűlési választásokhoz képest alacsonyabb szint valószínűsíthető – ez tendencia –, a fővárosban ugyanakkor jelentős számú, politika iránt érdeklő választópolgár van. Mivel az EP-választási kampány alapvetően belpolitikai megmérettetés, az ezzel kapcsolatos felajzott hangulat feljebb viheti a részvételt.

Demszky Gábor a legtöbb szavazatot érdekes módon nem akkor szerezte meg, amikor a legnagyobb volt a részvételi arány, hiszen 1998-hoz képest 2002-ben és 2006-ban is többen mentek el szavazni. Az eddigi legnagyobb részvétel éppen utóbbinál volt, 770 ezernél is többen járultak az urnákhoz, de az akkor egy felfokozott hangulatú választás volt a nem sokkal korábban kirobbant kormányellenes tüntetéssorozat miatt. Ahhoz tehát, hogy Karácsony a mostani 50 százalékos támogatottságával megugorja Demszky első számú rekordját, legalább 750 ezer embernek kell elmennie szavazni, de inkább még többnek. 2019-ben 695 ezren voksoltak egyébként a főpolgármester-választáson, ez esetben is meglehet mindkét rekord – számban és arányban is –, ha Karácsony feltornázza 59 százalékra támogatottságát.

Főpolgármesteri választások győztesei Név év Szavazatok száma Szavazatok aránya (százalék) Demszky Gábor 1998 373 969 58,22 Demszky Gábor 2006 362 289 46,86 Karácsony Gergely 2019 353 593 50,86 Demszky Gábor 2002 348 534 46,7 Tarlós István 2010 321 908 53,37 Tarlós István 2014 290 675 49,06 Demszky Gábor 1994 215 374 36,28 Forrás: valasztas.hu

Együtt, vagy külön

Karácsony Gergely esélyeit nagyban befolyásolja, hogy megvalósul-e mögötte ismét egy összefogás. Maga az érintett erről az október 23-i beszédében úgy fogalmazott: „vállalom, hogy heteken belül létrehozom az ellenzéki pártok budapesti szövetségét a jövő évi önkormányzati választásra”. Ezzel Karácsony arra utalt, hogy feltehetően ismét maga mögött szeretné tudni a Demokratikus Koalíciót, amely a jelek szerint még nem köteleződött el teljesen a főpolgármester mögött.

Nagy Attila Tibor szerint ugyanakkor ez csak idő kérdése, hiszen nem reális, hogy a DK önálló jelöltet indítson. Egyrészt káderhiánnyal küszködik, azaz nincs egyetlen olyan fővárosi politikusa sem, aki népszerűségében, ismertségben verni tudná Karácsonyt. Másrészt ha Karácsony miattuk kapna ki, akkor annak országosan is érezhető súlya lenne. Figyelembe véve tehát a politikai terhet, valószínű, hogy a DK is beáll a támogatók közé, ugyanakkor meg is kéri majd várhatóan az árát a pozíciók osztásakor.

Mi lesz, ha nincs összefogás?

„Mégis, érdemes eljátszadozunk a DK önálló indulásának gondolatával, ugyanis a Republikon szeptemberi kutatása szerint a Demokratikus Koalíció a fővárosban is a legerősebb ellenzéki párt, méghozzá a budapesti pártválasztók 21 százalékos támogatottságával, ami több százalékponttal felülmúlja az országos átlagot” – mutatott rá a politikai elemző, aki le is vezetett egy példát.

Amennyiben a Fidesz a korábban már felmerült Szentkirályi Alexandrát indítaná, akkor neki a becslések szerint 43 százalék közüli támogatottsága lenne, szemben Karácsony 50 százalékával.

„Ez a különbség nem teljesen behozhatatlan, különösen akkor nem, ha Karácsony ellenzéki szavazóinak DK-s része elpártolna és a Demokratikus Koalíció főpolgármester-jelöltjére szavazna. Ha a DK-s szavazók nagy része fegyelmezetten a DK főpolgármester-jelöltjére adná a szavazatát, akkor bizony a fideszes főpolgármester-jelölt győzelme nem elképzelhetetlen, de a kerületi polgármesteri és önkormányzati képviselői helyeken is okozna gondokat a DK külön indulása, mert az ellenzéki szavazatok megoszlanának” – tette hozzá Nagy Attila Tibor.

Ezen szcenárió esetében az ellenzék a vártnál kevesebb polgármesteri helyet szerezne meg, ha a Fidesz az ellenzéki szavazatok túlzott szétaprózódása miatt az eredetinél több polgármesteri helyet szerezne meg, ebből adódóan a mostaninál nagyobb súlyt képviselne a Fővárosi Közgyűlésben. Ez esetben is fennállna ugyanakkor a kérdés, hogy hosszú távon mit profitálna ebből a DK, és el tudná-e viselni azt a terhet, amely Budapest elbukásával rájuk nehezedne.

(Borítókép: Karácsony Gergely megválasztott főpolgármester (k) beszédet mond az önkormányzati választások eredményváró rendezvényén a budapesti 400 Bárban 2019. október 13-án. Fotó: Mónus Márton / MTI)