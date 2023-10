Karácsony Gergely vállalta, de mit szólnak hozzá az érintettek?

Karácsony Gergely október 23-i beszédében úgy fogalmazott, hogy az aznapi rendezvényt is egy hídnak tartja a köztársasági eszmét képviselő civilek és önkormányzatok között. A főpolgármester kifejtette: „Ez fontos szövetség, de nem teljes. A köztársasági oldal pártjainak is csatlakozniuk kell hozzá. Sajnos ők időnként azzal vannak elfoglalva, hogy ki közülük a legnagyobb kicsi. A jövő évi EP-választás és önkormányzati választás egy napra tétele csapda, amibe nem szabad belegyalogolni.”

– jelentette ki a főpolgármester.

A Demokratikus Koalíció lapunk megkeresésére elárulta, hogy „a demokratikus ellenzéki pártok” között hónapok óta zajlanak az egyeztetések az önkormányzati választással kapcsolatban.

Ezek jól állnak, és valóban lehetséges, hogy néhány héten belül eredményről is be tudunk majd számolni. Budapesten továbbra is tartjuk a sorrendet, előbb a kerületi polgármesterjelöltekről fogunk megegyezni és csak ezek után a főpolgármester-jelöltről