Farkas Franciska a Facebook-oldalán írt arról, hogy a pécsi közönségtalálkozón a beszélgetés moderátora, Balogh Róbert író – miután 20 percet késett, és kiderült, hogy a találkozó apropóját adó, Sopsits Áprád által készített Mellékszereplők című filmet nem is látta – folyamatosan sértegette, provokálta a színésznőt.

Elmondása szerint a kérdező érkezéséig egyedül ült a színpadon és beszélgetett a nézőkkel, majd a moderátor első kérdése az volt Farkas Franciska számára, hogy színésznőnek tartja-e magát.

– fogalmazott a színésznő.

Balogh Róbert közösségi oldalán reagált a történtekre, azt írta, nem kapott lehetőséget arra, hogy a közönségtalálkozó előtt megnézhesse a filmet, és próbált kapcsolatba lépni Farkas Franciskával, de a színésznő nem reagált a megkeresésére.

– magyarázta Balogh, hogy miért késett el a találkozóról, hozzátéve, hogy hiába kért elnézést a késésért. Balogh szerint ő nem akarta megsérteni a színésznőt, és azért kérdezte, hogy Farkas színésznőnek tartja-e magát, mert az interjúiban arról beszélt, hogy nemcsak színésznő, hanem modell, drámatanár, szociális munkás is, és meg akarta tudni, melyik igazán.

Ő viszont azt írta, hogy én sértegetem. Ami nyilvánvalóan nem állt sem most, sem soha előtte szándékomban. Beszélgetni szerettem volna vele. A kérdéseimmel később még inkább csak irányokat vázoltam fel, nagy részben olyanokat ráadásul, amikhez hasonlókat korábbi nyilatkozatokban olvastam tőle, azt is remélve, hogy olyan témákat érintünk, amikről szívesen beszél, mert sokszor előkerültek

– állítja a történtekről Balogh, aki nem számított rá, hogy a kérdéseiből sértődés támad, miközben azt érezte, hogy Farkas Franciskának nem tetszenek a kérdései.

Farkas Franciska szabadon ironizált azon, amit mondok, már a kérdés közben közbevágott, vagy éppen minősített. A beszélgetés közbeni színpadi viszonyt talán érzékelteti, hogy egy általa kedvelt, vagy leginkább kedvelt filmről kérdezve is mellélőttem. Azzal is baja volt, amikor különböző formában arra kérdeztem rá, hogy a származása miatt érte-e sérelem a pályája során. Sértődés volt a reakció erre is. Két-három kérdés volt csupán, amikor olyan mederben zajlott a párbeszéd, ami egy ilyen jellegű beszélgetésen megszokott