Portik Tamás megint trükközik, az utolsó pillanatban húzta meg a váratlant

Több mint négyszáz oldalnyi perbeszédet mondott Gyárfás Tamás védője, Zamecsnik Péter az elmúlt hónapokban, így most Portik Tamás védőjén volt a sor. Az előző tárgyaláson azonban váratlanul kirúgta az eddig őt képviselő ügyvédet, majd Szikinger Istvánt kérte fel a védelemre. Póta Péter tanácselnök ismertette, hogy múlt hét pénteken Portik Tamás fia egy szegedi ügyvédet kért fel apja védelmére, így felmondták a Szikingerrel kötött meghatalmazást is, végül azonban a szegedi ügyvéd nem tudta felvenni a kapcsolatot Portik Tamással és nem is vállalta a védelmét, ezért a bíróság rendelt ki védőt a másodrendű vádlott mellé.

A kirendelt védő, Danicz Linda a keddi tárgyalás elején jelezte, hogy félórás szünetet kér, hogy először beszélhessen védencével. Egy órával később az ügyvédnő jelezte, hogy meglehetősen hosszú felkészülést igényelne a védői beszédének elkészítése,

minimum három hónapra van szüksége.

A héten ítélet született volna az immár huszonöt éve történt gyilkosság ügyében, de ezzel január végéig húzódik a védői beszéd előadása. Előreláthatólag a védő és Portik Tamás is 2-2 napon át fogják előadni a védekezést.

Mint ismert, a vád szerint Gyárfás Tamás először Tasnádi Péternek fizetett azért, hogy végezzen Fenyő Jánossal, ám ő nem teljesítette a megbízást. A védő rámutatott arra, hogy az alvilági körökben jól ismert Tasnádi korábbi vallomásában említette, ha Gyárfás Tamásra vall, akkor hamarabb szabadulhat a börtönből. A Tasnádit ismerő tanúk az információjukat Tasnádi Pétertől szerezték, aki – egyikük szerint – többet is elhitetett magáról, mint amennyit valójában tett.

Az ügyészség a vádbeszéd elhangzása után kérte, hogy a Fővárosi Törvényszék mondja ki bűnösnek Gyárfás Tamást az elkövetéskor hatályos 1978-as törvény szerint, ami alapján az egykori vállalkozó bűnös felbujtás, előre kitervelten elkövetett emberölés bűncselekmény elkövetésében.

GYÁRFÁS TAMÁSRA HATÁROZOTT IDEJŰ, LETÖLTENDŐ FEGYHÁZBÜNTETÉST KÉRT, A BÜNTETÉS LETÖLTÉSÉNEK NÉGYÖTÖDE UTÁN SZABADULHATNA FELTÉTELESEN.

Portik Tamás esetében is az 1978-as törvény alapján kéri az ügyészség, hogy a bíróság mondja ki bűnösnek felbujtóként, előre kitervelten, nyereségvágyból, több ember ellen elkövetett emberölés miatt. Portik esetében perújítás van érvényben, és bár kiemelten a Fenyő-gyilkosságról volt szó, de ehhez hozzávették az Aranykéz utcai robbantást is, ahol Portik szintén felbujtó lehetett. Őt életfogytig tartó börtönre ítélné az ügyész, ahonnan legkorábban harminc év múlva szabadulhatna.

Portik Tamás ezzel ismét több évtizedes börtönbüntetésre számíthat, amennyiben kimondják a bűnösségét. Korábban a Gyüre József ellen elkövetett emberölés miatt ítélte első fokon a Fővárosi Törvényszék húsz év börtönbüntetésre. Az ítélet nem jogerős.

Huszonöt éve rejtély a Fenyő-ügy

A 2019-ben indult perben a Nap TV egykori producere ellen az a vád, hogy előbb Tasnádi Pétert bízta meg üzleti riválisa, Fenyő János megöletésével, majd mivel ő ezt nem hajtotta végre, Portik Tamáshoz fordult, aki a szlovák bérgyilkosnak, Jozef Rohácnak adta ki a feladatot. A vádlottak mindent tagadnak.

A bíróság a Farkasréti temetőben megtalált, Gyárfás és Portik között lezajlott, Portik által titokban rögzített beszélgetések 512 percnyi hangfelvételeit nyelvész szakértők segítségével vizsgálta. Korábban a bíróságon azt a két férfit kérdezhette a bíróság és a vádlottak, akik a hangfelvételekkel megkeresték Gyárfás Tamást. Egyikük, D. István Portik Tamás régi ismerőse volt, aki a 2000-es évek elején többször is találkozott a vádlott élettársával.

A nő egyszer csak beállított hozzá egy zsák gyerekruhával, és közölte vele, hogy ezek nagyon fontosak. Csak évekkel később, amikor a zsák már Kölnbe került egy költözés miatt, nézte meg egy barátjával, hogy mik is ezek a ruhák. Ekkor találták meg a textíliákba belevarrt hanghordozókat.

Először nem merték áthozni a határon, így a bécsi pályaudvar egyik csomagmegőrzőjében rejtették el. Innen került el a későbbiekben a Farkasréti temetőbe, majd a rendőrséghez. Még mielőtt a hatóságokhoz kerülhetett volna az anyag, a két tanú kézzel leírt néhány idézetet, és diktafonra is felvett pár mondatot a felvételről. Ezekkel még 2017-ben valaki megzsarolta Gyárfás Tamást.