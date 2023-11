Akkora a tanárhiány a szigetszentmiklósi iskolában, hogy hamis adatok lehetnek a KRÉTA rendszerében

Hamis adatok szerepelhetnek a KRÉTA rendszerben egy szigetszentmiklósi iskolában – erről egy ott dolgozó tanár beszélt az RTL Híradónak.

A szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola és Gimnáziumban egy szülő szerint vannak diákok, akiknek alig van jegyük.

– mondta a Híradónak.

Állítólag az előző tanév végén fizika, matematika, angol, kémia és biológia szakos pedagógust is kerestek. A legtöbb üres álláshelyre azonban nyugdíjas vagy részmunkaidőben dolgozó tanárokat vettek fel.

– fogalmazott az iskola egy névtelenséget kérő tanára. Mint mondta, szeptember óta legalább ötször változott már az órarendjük, így a lemorzsolódás aránya is magas.

A KRÉTA rendszerben állítólag mindent úgy dokumentálnak, mintha minden szakszerűen lenne megtartva. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője szerint nem csak ebben az iskolában játszanak az adatokkal. Ráadásul a státusztörvény miatt felmondók október 31-ig voltak alkalmazásban, ők az őszi szünet után már nem tértek vissza az iskolákba.

Elég sok kollégától hallottam, országos választmányi tagjainktól is, hogy ne hívjam őket azokban az időpontokban, amelyekben eddig tudtam, hogy lyukasórájuk van. Nincs már lyukasórájuk, be vannak osztva tanórákra és olyan tanórákra is, amikhez nincs meg a képesítésük