Eladóvá vált az MSZMP egyik hírhedt fekete Mercedese

Most bárki lecsaphat arra az 1968-as gyártású, W114 230/6 típusú Mercedesre, amely az 1970-es években magas rangú politikusokat szállított.

Eladósorba került a Magyar Népköztársaság külügyminiszterének, Péter Jánosnak az egykori szolgálati Mercedese. A múltja miatt az egyik legkülönlegesebbnek számító magyar oldtimer 1970–1974 között teljesített szolgálatot az MSZMP KB flottájában a külügyminisztérium szolgálati autójaként. 1974-ben aztán magánkézbe került – közölte az Oldtimer Automobil Kft. a közösségi oldalán.

Mint írták, a gépkocsi kormányzati autóként számos megkülönböztető extrát kapott, ezek közé tartozott

a fekete fényezés,

a bordó MB-Tex szövet belső dupla króm első lökhárító,

a teljes krómozású ablakkeretek,

a Becker Mexico TR autórádió, külön állítható hátsó hangszórókkal,

a hathengeres, dupla karburátoros, 2300 köbcentiméteres motor (180.949),

a Fehér kormány

és a Hella ködlámpák.

A Facebookon megosztott hirdetésből az is kiderült, hogy a gépkocsi motorja és kuplungja 10 éve fel lett újítva, és „féktisztítóval pöccre indul, hangja erőteljes”. A fékrendszer is rendben van állítólag, azt viszont nem tagadták, hogy a kuplunghidraulika tud kellemetlen meglepetéseket okozni.

Egyéb hibákra is felhívták a figyelmet, a karosszéria alsó része például erősen korrodált, emellett vannak olyan alkatrészek, amelyek cserére szorulnak, ezek pluszköltségeket rónak a vásárlóra a vételár felett.

OT-vizsgára is alkalmas a veterán Merci

További pozitívumként kiemelték, hogy az utastér gyári és nagyon jó állapotú. „Az ülések szakadásmentesek, ülések rugózata hibátlan, ajtókárpitok szépek, kormány hibátlan, műszerfalon vannak vékony repedések. Krómozása szép, díszlécek hiánytalanok, küszöb díszlécei megvannak” – sorolta a hirdető.

A speciális Merci rendezett okmányokkal rendelkezik: régi 2 lapos zöld forgalmi, bejegyzett tulajdonossal, új típusú törzskönyv, eredetiségvizsga és gépjárműadatlap (határozat) is megvan hozzá. Az átírás minden gond nélkül megoldható, az alvázszám eredeti és jól olvasható, ahogy a motorszáma is, így a kocsi OT-vizsgára is alkalmas némi restaurálás után.

Az autó 1 499 000 forintért vihető, a vevő szállítást is kérhet, ez esetben a felár 200 forint kilométerenként. A volt szolgálati Mercedes Pilisvörösváron tekinthető meg.

Fekete Mercedesszel Aligára

Korábbi cikkünkben felidéztük, hogy a magyar pártelit az 1950-es, 1960-as években szovjet autómonstrumokkal közlekedett, de

KÁDÁR János aZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN SZAKÍTOTT A SZOVJET GÉPJÁRMŰIPAR REPREZENTÁNSAIVAL, ÉS A NYUGATNÉMET MERCEDESEKRE SZAVAZOTT.

Kádár autója azonban egy másik típus, a W116-os modell volt, amelyet a maga korában a világ legjobb autójának tartottak.