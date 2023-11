Reggelre fehér hótakaró borította a Bükk hegycsúcsait

Szombat délután a Kékestetőnél jelentek meg az idei első hópelyhek, ahol egészen estig folytatódott a havazás. A levegő kellően lehűlt ahhoz, hogy vasárnap reggel kifehéredjen a táj a Bükk magasabb csúcsain. A lehűlés és a csapadék intenzitásától függően akár 10 centimétert meghaladó hótakaró kialakulására is van esély.

Vasárnap kezdetben még északkeleten eshet az eső, néhol még napközben is előfordulhat zápor. Délig az északkeleti tájakon lehulló csapadék mennyisége nagyobb területen meghaladhatja a 20 millimétert. Szombaton fagyos levegő áramlott be az országba, így nemcsak a Mátrában, de a Bükk magasabb csúcsain is havazott.

A Kékestetőn szombat délután jelentek meg az idei első hópelyhek. A hőmérséklet nemcsak a Kékesen, hanem a Mátra több csúcsán is 0 fok körül alakult.

A havazás egészen estig tartott, így vasárnap reggelre teljesen kifehéredett a Bükk.

A térség magasabb csúcsain kellően lehűlt a levegő ahhoz, hogy az esőt havas eső, havazás váltsa fel. Ezeken a területeken jelentősebb mennyiségű hó is összegyűlhet – írja az Időkép.

A lehűlés és a csapadék intenzitásától függően pár centis vagy akár 10 centimétert meghaladó hótakaró kialakulása sem kizárt.