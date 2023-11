Gajdos Tamás ismét megszólalt: Nyitott vagyok az újdonságokra

Azonnali hatállyal távozott az ATV hírműsoraiból Gajdos Tamás, miután vasárnap nem jelent meg időben a munkahelyén. Most a híradós azt mondta: az év végéig kiderül, mi lesz a következő munkahelye. Elmondása szerint korábban is kapott már több megkeresést is más helyről.

Korábban mi is beszámoltunk róla, Gajdos Tamás vasárnap nem jelent meg az ATV Híradó stúdiójában, így helyette másnak kellett a híradóban felolvasnia. Ezt követően először azt mondta Gajdos Tamás, hogy nem érti, miért ekkora probléma ez.

Egy nappal később azonban az ATV bejelentette: közös megegyezéssel, azonnali hatállyal távozik az ATV hírműsoraiból. A csatornán futó külső gyártású produkciókban továbbra is képernyőn lesz.

Most Gajdos azt mondta a Blikknek, hogy sok terve van, több megkeresést is kapott már, de egyelőre nem tudja, mi lesz a következő lépés.

Harag nélkül zártuk le ezt a szakaszt a hírigazgatósággal. A csatorna több másik műsorában továbbra is láthatnak majd a nézők műsorvezetőként, és sok egyéb megvalósításra váró ötlet is van a fejemben, amelyekkel most egy kicsit több időm lesz foglalkozni

– mondta a lapnak Gajdos Tamás.

Az is kiderült, hogy az év végéig teljesen lezárul az ügy, és meglesznek a tervei a jövőt illetően. „Eddig sem titkoltam, hogy voltak megkereséseim az elmúlt években, és most is kaptam néhány ajánlatot, de ezekről még korai lenne beszélni. Az év végéig reményeim szerint mindenképp kiderül majd, merre visz az utam a jövőben.

Most, hogy a hírigazgatóságnál megszűnt a szerződésem, már nem köt kizárólagosság a csatornához, ezért nyitott vagyok olyan újdonságokra is, amelyekre eddig nem mondhattam igent. És igen, az sem kizárt, hogy egy másik csatorna hírműsorában tűnjek fel, hiszen ha kapok ilyen irányú megkeresést, nem fogok elzárkózni előle

– fejtette ki.