Jön a Fidesz tisztújító kongresszusa, Németh Szilárd nagy meglepetésre készül

Korábban mi is megírtuk, hogy a Fidesz várhatóan novemberben tart tisztújító kongresszust, de most már azt is tudjuk, hogy a párt november 18-án, szombaton tartja majd az eseményt.

Orbán Viktor miniszterelnök és pártelnök is egy személyben, és azt is tudni, hogy újra őt jelölik a párt elnöki posztjára. Az atv.hu azonban most a Fidesz alelnökeit, Gál Kingát, Kubatov Gábort, Kósa Lajost, valamint Németh Szilárdot is megkérdezte arról, hogy ismét indulnak-e a posztért.

Kubatov és Kósa is azt nyilatkozta, hogy őket újra jelölik a tisztségre, Gál Kingát nem érték el. Németh Szilárd pedig meglepő választ adott a kérdésükre.

Ő azt mondta: nem szeretné elárulni, kapott-e újra jelölést, és vállalja-e a tisztséget, mert

szeretne vasárnap meglepetést okozni.

Mint korábban beszámoltunk róla, Varga Judit jelenlegi igazságügyi miniszter fogja vezetni a Fidesz–KDNP európai parlamenti listáját a 2024-es európai parlamenti választáson. Azonban a Fidesz alapszabálya szerint a Fidesz–KDNP EP-listájáról a párt választmánya jogosult dönteni, így most szombaton érkezhet a hivatalos bejelentés.