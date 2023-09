Kiderült, mikor dönthet a Fidesz az EP-választás jelöltjeiről

Az atv.hu-nak fideszes források beszéltek erről. A portál szerint a Fidesz várhatóan novemberben tart egy tisztújító kongresszust,

és valószínűleg azon a kongresszuson véglegesítik majd a választás jelöltjeit és programját.

Az atv.hu forrásai azt is elmondták, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként és pártelnökként is megkérdőjelezhetetlen a Fideszben, az ő újraválasztása nem lehet kérdés. A választási listákat, így az EP-listát is a párt országos választmánya fogadja el Fidesz alapszabálya szerint.

Véleményük szerint az őszi döntés után a miniszterelnök még szélesebb, hangsúlyosabb felhatalmazást tudhat majd maga mögött Brüsszeli tárgyalásain azt követően, hogy az ősszel szentesítik a jelölteket és a párt programját. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz EP-listavezetője Varga Judit volt igazságügyminiszter lesz.

Orbán Viktor, valamint politikai igazgatója, Orbán Balázs a szombat kötcsei pikniken is elsősorban arról beszéltek, hogy „Brüsszelben változást kell elérni!”. Mint a politikai igazgató mondta, „Brüsszelt foglyul ejtette a háborúpárti és korrupt elit”, és ezen csak akkor lehet változtatni, ha Európában és Magyarországon is a jobboldali elit kap többséget.