Závecz: Erősödött a Fidesz és több ellenzéki párt is

A Závecz Research legfrissebb közvélemény-kutatása szerint megállt a Fidesz elmúlt időszakban mért támogatottság-csökkenése mind a biztos pártválasztók, mind a teljes lakosság körében. Eközben az ellenzéki pártok közül is volt, aki erősödött, miközben csökkent a bizonytalanok száma.

Új kutatással jelentkezett a Závecz Research, amiben a pártok támogatottságát mérte fel mind a teljes lakosság, mind a biztos választók körében. Az ezer fős mintavételen, személyes megkereséssel elvégzett kutatás szerint az utóbbi hónapokban tapasztalható csökkenés a kormánypártok részéről megállt – mind a biztos pártválasztók, mind a lakosság teljes körében.

Az intézet most publikált kutatása szerint a pártok támogatottsága a teljes lakosság körében jelenleg így néz ki:

Fidesz–KDNP – 32 százalékpont

Demokratikus Koalíció – 14 százalékpont

Mi Hazánk – 6 százalékpont

Momentum – 5 százalékpont

Jobbik – 4 százalékpont

MSZP – 4 százalékpont

LMP – 3 százalékpont

Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 3 százalékpont

Párbeszéd – 1 százalékpont

Egyéb pártok – 3 százalékpont

Nincs pártja – 25 százalékpont

Mint írják, az elmúlt hónapban tapasztalható gyengülés után a Fidesz–KDNP ismét növekedésnek indult – igaz, hibahatáron belül –, de ugyanúgy hibahatáron belüli növekedést tudhat magának a Demokratikus Koalíció, a Jobbik és az MSZP is.

A kutatás megjegyzi, a parlamenten kívüli pártok közül ebben a hónapban a Márki-Zay Péter által gründölt Mindenki Magyarországa Néppárt mellett a Jakab Péter-féle Nép Pártjánt is egy százalékpontra mérték.

EZENKÍVÜL CSÖKKENT A PÁRTNÉLKÜLIEK SZÁMA IS: A SZEPTEMBERI 30-RÓL IMMÁRON A MAGYAR LAKOSSÁG 25 SZÁZALÉKÁNAK NINCS pártpreferenciája VAGY NEM TUDJA, MELYIK PÁRTRA SZAVAZNA.

A biztos pártválasztók – tehát azok, akik ha most vasárnap lennének a választások, elmennének szavazni és tudják, hogy kire is szavaznának – körében is a Fidesz vezet:

Fidesz–KDNP – 48 százalékpont

Demokratikus Koalíció – 19 százalékpont

Mi Hazánk – 8 százalékpont

Momentum – 6 százalékpont

Jobbik – 4 százalékpont

MSZP – 4 százalékpont

LMP – 3 százalékpont

Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 3 százalékpont

Párbeszéd – 2 százalékpont

Egyéb Pártok – 3 százalékpont

Budapest az ellenzéké, a vidék a kormánypártoké

A kutatás mellé csatolt közlemény szerint a kormánypártok tábora az elmúlt időszakban vidéken emelkedett: a megyeszékhelyek csoportjában 5, a kis- és közepes városokban, valamint a falvakban 3–3 százalékpontot, míg Budapesten 4 százalékponttal csökkent – viszont 24 százalékos eredményével továbbra is a Fidesz a legerősebb párt a fővárosban, viszont az ellenzéki pártoknak több szavazójuk van.

Ugyanakkor Budapesten továbbra is az ellenzéknek van több szavazója.

A Fidesz 24 százalékpontos fővárosi támogatottságát a DK követi 18, a Momentum 13 százalékponttal, majd nagy lemaradással az MSZP következik 6, az LMP 5, a Jobbik, Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 4–4–4 százalékponttal, míg a Párbeszéd 3 százalékponton áll.

Mint írják, a kormánypártok vidéken történt erősödésével még markánsabbá tette az ottani előnyét.

Míg a megyeszékhelyeken 33, a vidéki városokban 34, falvakban 35 százalékponton áll, addig a második helyezett DK ezeken a településtípusokon 16, 14, illetve 9 százalékpontos támogatást élvez.

Ezenkívül megjegyzik, az MSZP, a Jobbik, az LMP és a Kétfarkú Kutya Párt támogatottsága azért egyezik meg mind a teljes lakosság, mind a biztos pártválasztók körében, mert e párt támogatóinak aktivitási szintje viszonylag alacsony – e pártok szimpatizánsainak 42–45 százaléka menne el szavazni, miközben a három dobogósnál, a Fidesznél ez 64, a DK-nál 62, a Mi Hazánknál ez 59 százalék, a Momentum-szimpatizánsoknak pedig a fele menne el biztosan szavazni.

A minta ezer fő személyes megkérdezésén alapul, aminek felvétele október 29-a és november 8-a között történt. A kutatás hibahatára 3,2 százalék.