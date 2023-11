Tovább folytatódik ma a Völner–Schadl-perként elhíresült büntetőügy a Fővárosi Törvényszéken, ahol F. Vivient zárt videóláncon keresztül kérdezi a bíróság, valamint a büntetőügy elsőrendű vádlottja, Schadl György. F.Vivien és védője az Óbudai Bíróságon foglalt helyet, miközben maga a tárgyalás a Fővárosi Törvényszék Markó utcai épületének földszintjén folyik.

F. Vivien már október 17-én tett tanúvallomást a tárgyaláson, de ragaszkodott ahhoz, hogy zárt videóláncon keresztül hallgassák meg, mert nem akart az általa megvádolt Schadl Györggyel találkozni.

A koronatanú, aki vádalkut kötött

Mint ismeretes, F. Vivien is a vádlottak között foglalt volna helyet, hiszen ő volt Schadl irodavezetője és bizalmasa, de az eljárás kezdetén vádalkut kötött az ügyészséggel. A nő korábban részletes – önmagára is terhelő – beismerő vallomást tett. Az ügyben megvádolt személyek ügyvédjei már korábban jelezték, hogy az asszony vallomása több ellentmondást is tartalmaz, amelyekkel szeretnék szembesíteni az ügy koronatanúját, és tisztázni néhány részletet.

Az ügy elsőrendű vádlottja mellett megjelent a bíróságon Völner Pál korábbi államtitkár, valamint az ügy harmadrendű vádlottja, R. Róbert is.

Az Indexnek több ügyvéd is úgy nyilatkozott, hogy az ügy koronatanújának meghallgatása után arra számítanak, hogy Tóth Erzsébet tanácsvezető bírónő megszünteti a vádlott előzetes letartóztatását.

Az ügyvédek számítása szerint a büntetőügy elsőfokú ítélete valamikor 2024 végén, illetve 2025 elején várható.

Zavaros pályázati ügy: egy vízzel működő motor

Kedden a Fővárosi Törvényszéken a „vízzel működő Otto-motor”, illetve a találmányra kiírt és az azzal elnyerhető pályázati pénz volt a tárgyalás témája. A vádirat szerint Schadl György vásárolta fel a projektet, majd mozgósította kapcsolatait, így Völner Pált, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárát, hogy lobbizzon a találmány érdekében, és próbáljanak pályázati pénzt szerezni rá.

Az ötlet szerint a Völner Pál ismeretségi körében lévő osztrák–spanyol bányavállalkozásnak, a Calmit Zrt.-nek jelentősen megemelték a szén-dioxid-kvótáját, ezért Völner és Schadl úgy gondolta, hogy a vízüzemű motort a cég működése körében hasznosítani lehetne hőtermelésre, és ennek megvalósíthatóságának vizsgálatára állami támogatást lehetne szerezni.

A vádirat szerint S. K. Béla, a Calmit Hungária Zrt. bányászati cég vezetője több alkalommal is jelezte, hogy nem működőképes a konstrukció. Völner Pál azzal nyugtatta S. K. Bélát, hogy miután a pályázatot már megnyerték, „senki nem fogja ellenőrizni azt, hogy valójában volt-e reális esély a pályázatban megjelölt eredmény elérésére, vagy sem”. A pályázatot végül nem sikerült kiíratni.

(Borítókép: Németh Kata / Index)