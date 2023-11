„Tehervonat, állj meg!” – ismételgette a hangosbemondó a sápi vonatbaleset előtt

Mélyaltatásban tartják azt a 48 éves püspökladányi férfit, aki szerda hajnalban azt a Sáp állomáson várakozó személyvonatot vezette, amelybe nagy sebességgel belerohant egy több ezer tonnás tehervonat. A vonat egyik utasa sérülések nélkül megúszta a balesetet, ő mesélte el, hogy az ütközés előtt a hangosbemondóban többször is felszólították a tehervonatot, hogy álljon meg.

Mint arról az Index is beszámolt, szerdán hajnalban Sáp állomáson, egy 28 kocsiból álló pernyével megrakott több mint kétezer tonnás tehervonat nem állt meg a tilos jelzésnél, és 60 kilométer/órás sebességgel frontálisan belerohant a peronnál várakozó személyvonatba.

A korai hajnali járaton mindössze öt utas ült, közülük négyen sérültek meg, de a jegyvizsgáló és a balesetet okozó mozdonyvezető is könnyebben megsérült.

A férfi, aki sérülések nélkül megúszta az ütközést, az RTL Híradónak azt mondta: hallották, hogy a vasútállomás hangosbemondóján többször is elismételték, hogy „Tehervonat állj meg!”.

A szokatlan jelzés ellenére az utasok nem gondolták, hogy éppen az ő vágányukon jön a tehervonat, de pillanatok múlva már ütköztek is.

Az utas elmondása szerint, akik menetirány szerint ültek, azok mind előrepültek, ő pedig belesüppedt az ülésbe, de olyan erővel, hogy az ülés is hátrahajlott.

Miután az utasok felsegítették egymást, előrerohantak a mozdonyvezetőhöz, akit a kalauz és a tehervonat mozdonyvezetője is kérdezgetett, hogy megvan-e. A személyvonat mozdonyvezetője tudott is válaszolni, hogy jól van, csak be volt szorulva.

A katasztrófavédelem munkatársai 3 és fél órás munkával szabadították ki a mozdonyvezetőt a roncsok közül, majd a mentők a debreceni kórházba vitték.

A Mozdonyvezetők Szakszervezete szerint a mozdonyvezetőt mélyaltatásban tartják, a kórház tájékoztatása szerint még mindig az intenzív osztályon van. Az RTL úgy tudja, az áldozat egy 48 éves püspökladányi férfi, aki nemrégiben lett apa: tavasszal született meg a kisfia, és több mint 5 éve dolgozik mozdonyvezetőként.

A tehervonat vezetőjét is kórházba vitték, szerdán már kihallgatták, de nem vették őrizetbe, szabadlábon védekezhet. Az utasok és dolgozók baleseti kárigényét már intézi a MÁV.

Ezeket az igényeket a vasúttársaság továbbítja a biztosítótársaság felé, és majd a biztosító tartja a közvetlen kapcsolatot az utasokkal. Az ügyintézés időtartama jellemzően néhány hónap

– közölte Biber Anett szóvivő.

Az ütközés erejétől a tehervonat a két kocsiból álló személyvonatot a perontól mintegy kétszáz méterrel hátrébb tolta, a teherszerelvény dízelmozdonya és a személyvonat villanymozdonya összeakadt, vezetőfülkéik teljesen összeroncsolódtak.

A MÁV becslése szerint a vasúti pályában 10 millió forintos kár keletkezett. A vasútvonalon azóta helyreállt a forgalom, a tehervonat kocsijait félrehúzták és az összeütközött mozdonyokat is szétválasztották.

A püspökladányi rendőrkapitányság vasúti veszélyeztetés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást. Szakértők bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit.