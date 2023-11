Krúbi: Amíg Orbán ki nem öregszik a politikából, addig ő marad a mi új Kádárunk

Az új lemez politikai töltetéről is kérdezték, azzal a felvetéssel, hogy „mintha lenne egy kis fásultság ebben a lemezben, hogy itthon úgyse változik soha semmi”.

A trágársághoz hasonlóan itt is inkább arról van szó, hogy Krúbi, mint a politikához gyakran hozzászóló rapper, hogyan van jelen az életemben. A 2022-es választások után megváltozott, hogyan viszonyulok a magyar politikához

– árulta el Krúbi.

Arról is beszélt, hogy már a választások előtt is kiábrándult volt, 2022-ben jött rá, hogy „ez a rendszer konstans”, előtte mindig bízott benne, hogy jöhet valami más.

Az ellenzéki összefogás halálpontosan ugyanakkora kudarcot vallott, mint előtte bármi más, pedig már a Fidesztől függetlenül se lehetett érte lelkesedni. Elkezdtem azt érezni, hogy amíg Orbán ki nem öregszik a politikából, addig ő marad a mi új Kádárunk – 3-4 ciklusig még biztosan. A választások óta azt érzem, hogy ez ugyanolyan állóvíz, mint a szocializmus volt, és a rendszerváltás rövid ideig tartó illúziója után csupán annyi történt, hogy az előző Nagy Testvért lecseréltük Orbánra. Ezzel pedig a saját szerepem is újrakereteződött a rendszerben, de közben azokkal a dalokkal koncerteztem, amikben még mást éreztem, és az újakat még nem adtam ki. Ebből a disszonanciából született a Partyzán is

– fejtette ki véleményét az előadó az interjúban.

Mint mondta, sohasem gondolta azt, hogy a dalai bármit is képesek lehetnek változtatni a magyar politikai viszonyokon. Szerinte azok, akik tudnak azonosulni a mondanivalójával, el is járnak a koncertjeire.

Az elhíresült szigetes fellépéséről elárulta, hogy abban a műsorban valójában nem kommentálja az eseményeket, csak elmondja, hogy „a Fidesz az úr”, de kritikát azzal kapcsolatban érzése szerint nem mond.

„Csak belehallod, mert van egy véleményed róla, és érződik az is, hogy mi az enyém. Most ők az urak, mint Az oroszlánkirályban a Mufasza, és az ő gyereke, és senki nem kérdőjelezi meg, hogy miért az oroszlán az állatok királya. A korábban említett fásultságomat jelképezi, hogy a műsoromban sem kérdőjelezem meg az uralkodó létjogosultságát. Csak a sajtóban ezt másképp kezelik, mert ott mindent el kell helyezni egy végletes skálán, hogy hú, most megmozdult valami, a fiatalok azt kántálják, hogy Mocskos Fidesz!, szóval velünk vannak. A kormánypárti sajtóban pedig azt szajkózzák, ha bárminemű kritika éri a kormányt, hogy annak csak az lehet az oka, hogy pénzelik valahonnan. Valójában meg annyi történt, hogy egy ember csinált egy jó rapkoncertet, és mint annyi mindent, a politikával kapcsolatos gondolatait is beleírta, és ezt egy csomó ember élvezte, mert hasonlóan gondolkodik ebben a kérdésben. Ennek nincs politikai jelentősége, ez szimplán csak egy művészi megnyilvánulás. Nem akarok a forradalmár szerepében tetszelegni, amikor nem érzem magam annak. Régen se éreztem, most már meg pláne” – mondta.

Kiderült továbbá, hogy jobban egyet tud érteni a kormánypárti sajtóval, amikor a politikai hatásairól beszélnek.

Politikai jelentőséget én sem tulajdonítok a dalaimnak: ebben jobban egyetértek a kormánypárti sajtóval, mint az ellenzékivel, még ha tudom is, hogy előbbiben nem valós újságírói vélemények vannak, csak egy központi kormányzati narratíva. Ettől még a jövőben is bele fogom írni a gondolataimat a dalaimba, aztán akinek tetszik, az majd hallgatja

– mondta.

Az interjúban egyébként az új albumáról, annak elkészüléséről, valamint a magánéletéről is beszélt. A teljes interjú itt található meg.