Megnémíthatja a férfiakat ez az alattomos betegség

November a férfiegészség hónapja, ilyenkor világszerte a leggyakrabban őket érintő betegségekre és azok megelőzésére hívják fel a figyelmet orvostársaságok és betegszervezetek. A férfiaknál háromszor gyakrabban fordul elő a dohányzás, és alkohol okozta fej-nyaki daganat, a HPV eredetű pedig, a nőkhöz képest 8-szor több férfit érint.

Magyarországon évente 70 ezer rosszindulatú elváltozást fedeznek fel, aminek legalább a felét meg lehetne előzni a dohányzás kerülésével

‒ hívta fel a figyelmet Dános Kornél a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti Klinikájának fej-nyaksebész, fül-orr-gégész szakorvosa. Mint rámutatott: a szájüregi daganatok megjelenéséért is elsősorban a cigaretta fogyasztása felelős.

Az itthon 4-5000 új fej-nyaki tumorok közül nagyjából 3000-ért a dohányzás tehető felelőssé, aminek kockázatát 30 szorosára megnöveli a 20 éven keresztül naponta 3 doboz cigaretta elfüstölése

– ismertette a szakorvos. Kérdésünkre elmondta, hogy a hevítéses termékek használata óta még nem telt el annyi idő, hogy tisztában legyünk annak egészségkárosító hatásaival, de a dohánytermékek rágása, vagy a nikotinpárnák használata egyértelműen összefüggésbe hozhatók a szárüregi rákokkal.

Későn fordulnak orvoshoz

Többségében 60-70 év közötti férfiaknál diagnosztizálják a betegséget, akik már hosszan, jellemzően hónapokig, akár évekig elhúzódó panaszokkal fordulnak csak orvoshoz. Az onkoterápiák elmúlt tíz év alatt tapasztalható fejlődése miatt már a lokálisan előrehaladott stádiumban is hatékony lehet a műtét, illetve a sugárkezelés.

A fej-nyaki daganatsebész tájékoztatása szerint még mindig nagy arányban, évente több száz esetben kerül sor a rosszindulatú elváltozás miatt gége-vagy nyelveltávolításra. Az eljárással a beteg életét megmentik, de a beszédfunkció, nyelésfunkció károsodik. Az onkoteamben pszichológiai támogatást nyújtó szakemberek közreműködésével sikerül többségüket a társadalomba reintegrálni.„Volt olyan, aki teljesértékű munkaerőként tudott vállalatához visszatérni, hangprotézis segítségével kollégái kiválóan értették minden szavát"‒ számolt be egyik esetéről Dános Kornél.

A Mályvavirág Alapítvánnyal együttműködve betegtámogató, fejnyakibetegut.hu elnevezésű weboldalt is létrehoztak az érintetteknek. A fül-orr gégész elmondta, hogy a hangszalagrák az egyik legjobban kezelhető típus, korai tünete, az elhúzódó rekedtség miatt.

Kezdetben akár 90 százalékban gyógyítható

A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy az előrehaladott stádiumban öt éven belül – lokalizációtól függően – 40-60 százalékban, távoli áttétek jelenléte esetén egy éven belül végzetes, ugyanakkor a kezdeti szakaszban 80-90 százalékban gyógyítható betegségről van szó, ezért kiemelten fontos a szűrése.

A Magyar Fej-Nyaki Onkológiai Társaság az európai Make Sense kampányhoz csatlakozva csakúgy mint az elmúlt két évben idén is az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen megrendezte szeptember 18-23. között az országos fej-nyaki daganatszűrő programját. Budapesten három helyen, vidéken 17 intézményben 511 embert vizsgáltak meg a szakorvosok az egy hét során, összesen 15 rákmegelőző állapotot és már 6 kialakult tumoros esettet találtak, többségében pajzsmirigy érintettségűt.

A nehezen megközelíthető településeken szűrőbuszokban, 25 szűrési ponton összesen 689 embert fogadtak, közülük 35-nél fedeztek fel kezdeti stádiumú elváltozást. A nemek arányát tekintve a nők aktívabbak voltak, de kóros elváltozást inkább férfiaknál találtak. Dános Kornél megjegyezte, ahogy az adatokból is kitűnik, a hátrányos helyzetű térségekben nagyobb arányban derült fény tumoros esetre, mivel a rosszabb szociális helyzetben élőknél mind az alkoholizmus, mind az intenzív dohányzás jellemzőbb.

Egyre több fiatal férfinál mutatják ki

A daganatsebész arra is kitért, hogy az elmúlt tíz évben növekszik a fiatalabb férfiaknál jelentkező humán papillomavírus fertőzés miatt kialakult garatrák. A 40-45 év körüli férfi populáció 5-10 százalékánál előfordul a szájüregi HPV fertőzés, aminek egy részét legyőzi az immunrendszer. A szakember hozzátette: ez a három leggyorsabban növekvő előfordulású tumorok között van. A más oki tényezőkhöz köthető fej-nyaki daganattípushoz képest már csak az előrehaladottabb fázisban okoz tüneteket, és nem szűrhető, lévén nem ismert dagnatmegelőző állapota.

A fej-nyaki tumorok esetében intő jel lehet, ha a fájdalom, idegentest/gombócérzés, rekedtség három hét elteltével is fennállnak, esetleg állandósul, véressé válik a köpetürítés. Az ilyen estekben érdemes mielőbb felkeresni a területileg illetékes fül-orr gégész szakrendelést, amihez beutalóra sincs szükség

‒ hívta fel a figyelmet a szakorvos.

A fej-nyaki daganatok sorába elsősorban a szájüregi, szájgarati, orrgarati, algarati, gége, illetve orrüreg/melléküregi tumorok tartoznak, de a szűréseken az említett területen a bőr rosszindulatú elváltozásaira is figyelnek, annál is inkább mert a bőrrákok fele itt jelentkezik, később itt képez nyirokcsomó áttétet.

Az erős UV-sugárzásnak kitett fül, fejtető, tarkó, orrhát fényvédelméről hajlamosak vagyunk megfeledkezni – magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy ezt a fül-orr gégész is felismeri a fájdalommentes szűrővizsgálaton, ami a nyaki nyirokcsomók áttapintásából, a szájüreg/szájgarat, gége, algarat esetleg endoszkópos ellenőrzéséből áll. A betegség korai felfedezése miatt a szakemberek 2-3 évente javasolják a vizsgálatot.

Húsz évig is lappanghat a HPV-fertőzés

A HPV-okozta elváltozásokat illetően Dános Kornél kifejtette: a fertőzést követően 20-25 évig is lappanghat a szervezetben, de a vírus 9 leggyakoribb típusa ellen van oltás. A leghatékonyabb a nemi élet megkezdése előtt, ezért is van lehetőségük a hetedikes osztályosoknak ingyen kérni. A specialista szerint még ha később több tízezer forintba is kerül, még felnőttként is érdemes beadatni vírus komponensei ellen kifejlesztett vakcinát, mert igazoltan csökkenti a szájüregi HPV-fetőzés előforulását, de a HPV eredetű elváltozással gyógyított betegeinek is szokta ajánlani.

(Borítókép: Shutterstock)